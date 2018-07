Pânico dentro do mais alto edifício do Mundo

Novo filme ‘Arranha-Céus’ é grande produção passada a mais de um quilómetro do chão. Ator Dwayne Johnson protagoniza espetáculo que custou mais de cem milhões de euros

Por Rui Pedro Vieira | 11.07.18

Apenas três meses depois de ver ‘Rampage – Fora de Controlo’ à conquista das bilheteiras mundiais, o ator Dwayne Johnson não teve tempo de recuperar o fôlego e volta agora para um novo e exuberante exercício de ação: a obra ‘Arranha-Céus’, que estreia amanhã nas salas nacionais, é um espetáculo de alta tensão, passado em grande parte no interior do ‘The Pearl’, apresentado, na ficção, como o mais alto e sofisticado edifício do Mundo, assente em Hong Kong.

É para lá que se dirige um antigo agente do FBI – que perde uma perna numa missão– e que terá de lidar com um grave problema de segurança e um incêndio que eclode no 96.º andar do prédio conhecido por "cidade vertical". Para agravar ainda mais a ação, a família mais próxima do protagonista está enclausurada no gigantesco edifício e corre sério perigo de vida.

‘Arranha-Céus’ promete cenas de ação de encher o olho e testes à gravidade, impróprios para quem tem vertigens, numa grande produção, que levou os estúdios da Universal a investirem mais de cem milhões de euros para se conseguir impor neste período exigente de verão. O filme, dirigido por Rawson Marshall Thurber, convoca um clássico do cinema de ação, apesar de nada ter a ver diretamente com ele. Trata-se de ‘Assalto ao Arranha-Céus’, com Bruce Willis, que estreou em 1988 e deu origem a quatro sequelas. Trinta anos depois, o grau de ameaça promete ser ainda maior e faz-se a mais de um quilómetro do chão.