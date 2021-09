Quatro décadas depois de ter saído do Brasil, com 10 anos, o cineasta Sérgio Tréfaut voltou às raízes para filmar ‘Paraíso’. O retrato do país idealizado ‘versus’ o país real que encontrou está agora no seu mais recente documentário que esta semana chegou às salas de cinema.Filho de mãe francesa e pai português, Sérgio Tréfaut nasceu e viveu a infância no Brasil, mas a família acabou por se exilar em França e, mais tarde, já depois da Revolução de Abril de 1974, veio viver para Portugal.