Paulo Branco homenageado de novo na Cinemateca Francesa

O produtor de cinema Paulo Branco vai ser homenageado na Cinemateca Francesa, uma das mais importantes do mundo, a partir de 23 de junho numa ação que durará três semanas. Paulo Branco é o primeiro produtor independente a ser homenageado pela segunda vez pela cinemateca gaulesa.Com a reabertura das salas de cinema em França, a Cinemateca Francesa prestará a segunda homenagem a Paulo Branco, quase 30 anos depois da primeira, que ocorreu em 1992 e foi intitulada "Bravo Branco". Ao longo das três semanas serão exibidos 36 filmes, selecionados dos mais de 300 que Branco produziu como "A Herdade", de Tiago Guedes, "É mais fácil um camelo", de Valeria Bruni Tedeschi e "A Cidade Branca" de Alain Tanner. Este acompanhará a emissão e apresentará os filmes, conversando com vários convidados.Paulo Branco,70 anos, foi distinguido com o prémio de Melhor Produtor da Europa, pelo Parlamento Europeu; Melhor Produtor Independente no Festival de Locarno; o Golden Horse do Festival de Cinema de Taipé e Oficial da Ordem das Artes e das Letras da República Francesa.