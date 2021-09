Pedro de Tróia, o carismático frontman de 'Os Capitães da Areia', vai apresentar o novo álbum do seu projeto a solo em Lisboa, no Capitólio, dia 11 de novembro.O concerto de apresentação de "Tinha de Ser Assim" contará com a participação especial de Rui Reininho.Pedro de Tróia, que se estreou a solo em 2020, vai subir a palco acompanhado por João Eleutério, Rita Laranjeira, Silas Ferreira e Tomás Branco.Os bilhetes já estão à venda nos locais habituais.