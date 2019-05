Pedro Teixeira da Mota divulga novo solo de stand up

"Caramel Macchiato" é o nome do mais recente solo de stand-up de Pedro Teixeira da Mota. O humorista português divulgou esta segunda-feira, dia 13, o novo projeto nas suas redes sociais. O primeiro espetáculo desta série está marcado para dia 1 de Novembro, no Coliseu de Lisboa.

Com a ideia de contar novas experiências, falar sobre decisões importantes e fazer piadas relativamente a episódios que lhe tenham ocorrido durante a vida, Pedro Teixeira da Mota promete uma boa conversa de café entre amigos.





Depois de criar o "Ask.tm", um dos podcasts mais ouvidos em Portugal, passou a apresentar o programa "Erro Crasso" publicado semanalmente no Youtube, ao lado do humorista Luís Franco Bastos.É um dos nomes mais conhecidos da geração portuguesa de comediantes e esgotou a maioria dos seus espetáculos, inclui três sessões no Teatro Tivoli, em Lisboa.Tem mais de meio milhão de visualizações com "Impasse", a sua primeira série carregada no Youtube no início deste mês.

Os bilhetes para "Caramel Macchiato" já estão disponíveis nos pontos de venda oficiais e vão desde os 16€ até aos 22€.