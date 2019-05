Pegas com garra na Corrida Vidas

A poucos dias da Corrida Vidas, que vai animar a Praça do Campo Pequeno, em Lisboa, já nesta quinta-feira, João Pedro Oliveira, cabo do Grupo de Forcados Amadores de Évora (fundado em 1963), diz que "o grupo sente-se muito bem" e que, apesar de estar numa fase de renovação, tem "elementos experientes o suficiente para demonstrar a maturidade certa" dentro da praça.Valentia e espírito guerreiro são as palavras-chave para o sucesso."É a sexta vez que pegamos nesta corrida de maio – na primeira praça do País – e temos enorme vontade de triunfar e de fazer boas pegas à primeira tentativa", concluiu.