Perdas por trabalhos cancelados representam prejuízos de 2 milhões na Cultura

Noventa e oito por cento dos trabalhadores da Cultura, questionados pelo Sindicato dos Trabalhadores de Espetáculos, do Audiovisual e dos Músicos (Cena-STE), viram trabalhos cancelados e 33% por mais de 30 dias.Em termos financeiros, para as 1300 pessoas que responderam ao questionário, as perdas por trabalhos cancelados representam ainda dois milhões de euros, apenas para o período de março a maio deste ano, de acordo com o Cena-STE (o que indica a perda de um valor médio de receita, por trabalhador, de cerca de 1500 euros).O inquérito, realizado na segunda quinzena de março, indica ainda que 85% dos trabalhadores questionados são independentes e não têm qualquer proteção laboral, adianta a estrutura sindical.O Cena-STE recorda que o setor da Cultura foi dos primeiros a registar uma redução de trabalho a que se sucedeu a supressão total da atividade.Entretanto, o Governo está receber dezenas de pedidos de ajuda dos profissionais do setor cultural. A ministra da Cultura afirmou ontem que está a trabalhar para que o setor regresse à normalidade assim que possível."Temos de preparar os meses que se seguem pensando que a Cultura vai ter de ocupar as ruas. E é a pensar no futuro que temos de criar, agora, condições em colaboração com todos, parceiros públicos e privados, para que a Cultura, que foi a primeira a parar, seja também a primeira a dar-nos a alegria de podermos voltar a estar juntos", disse Graça Fonseca.