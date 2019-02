Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Peter Frampton prepara última digressão após ser diagnosticado com doença degenerativa

Músico já está a gravar um novo álbum e prepara alguns concertos antes de arrumar a guitarra.

O famoso guitarrista Peter Frampton vai abandonar os palcos após ter sido diagnosticado com uma doença degenerativa que lhe afeta os músculos.



O autor de "Frampton Comes Alive" vai despedir-se dos grandes palcos com uma digressão pelos Estados Unidos, mas poderá vir a realizar alguns concertos na Europa, segundo avança a imprensa internacional.



Peter Frampton planeia ainda lançar um álbum que já está a ser gravado. O músico teme que a doença o impossibilite de continuar a tocar e prefere terminar a carreira de forma natural.



O guitarrista tinha conhecimento da doença há cerca de quatro anos mas manteve-a em segredo.