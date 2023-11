Há uma petição pública

a decorrer para pedir ao Governo a classificação da obra do músico José Mário Branco. Conta já com assinaturas de nomes como Arman- do Carvalhêda e Cândido Mota (radialistas) e músicos como João Afonso, Carlos Alberto Moniz, Manuel Freire, Mário Mata, entre outros.





CM o músico Vítor Sarmento, um dos primeiros signatários.



Em causa estão centenas de canções, “não só aquelas que José Mário Branco cantou, como também as muitas que compôs e dirigiu para outros artistas, com destaque para os temas que fez em parceria com Sérgio Godinho, as parcerias com vários fadistas e a sua contribuição para a obra de Zeca Afonso, como o álbum ‘Cantigas do Maio’, obra de referência do Zeca e que foi produzido por José Mário Branco”, explica aoo músico Vítor Sarmento, um dos primeiros signatários.





O grupo que criou a petição gostaria que a classificação acontecesse em abril, coincidindo com os 50 anos da Revolução dos Cravos. Se aceitar o pedido, o Estado compromete-se a defender este património musical em ações futuras, o que se reveste de especial importância: “As novas gerações têm de manter o conhecimento do que foi a obra de nomes como Zeca Afonso e José Mário Branco no plano musical e no que toca à parte cívica, pois foram artistas que colocaram todo o seu talento ao serviço da luta pela liberdade”, recorda Sarmento.



José Mário Branco nasceu em maio de 1942 no Porto e faleceu a 19 de novembro de 2019, completando-se este mês quatro anos sobre a sua morte.