Portugal através do teatro, da fotografia e de uma atriz em "Diário de Uma República"

A fotografia divide o palco com Carla Galvão que, ao longo da cena, se deixa envolver pelas imagens do quotidiano enquanto levanta questões para o público com quem contracena no "Diário de Uma República", uma produção da Amarelo Silvestre.

"Diário de uma República" é um projeto de teatro e fotografia, uma reflexão artística sobre o que as pessoas e os locais que habitam vão sendo, na sua vida quotidiana, durante um período que a companhia prevê estender ao longo de uma década, em diferentes concelhos do país. "Que Teatro se fará a partir do que se vê?", interroga-se a Amarelo Silvestre, na apresentação do projeto.

"Quando se tem tudo para ver, para onde é que se olha?", questiona Carla Galvão em palco, enquanto vai "organizando" fotografias impressas em cima de uma secretária. Depois, as imagens começam a ser projetadas e "correm" o cenário. São imagens de cidades, dos seus locais, do seu dia-a-dia, num projeto que se quer a longo prazo -- "porque não a 10 anos?" - para melhor desafiar respostas adquiridas.