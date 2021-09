É com forte destaque para o cinema português e para os fantasmas da Guerra Colonial que arranca esta terça-feira, no cinema São Jorge, a 15ª edição do MOTELX - Festival Internacional de Cinema de Terror de Lisboa. Das produções nacionais, referência para ‘Um Fio de Baba Escarlate’, de Carlos Conceição, que será exibido na quarta-feira, incluído na competição de melhor longa-metragem europeia, onde se exibem ainda as curtas ‘O Lobo Solitário’, de Filipe Melo, e ‘A terra do Não Retorno’, de Patrick Mendes.Na competição de melhor longa-metragem europeia, com oito filmes, destaque para ‘The Deep House’, da dupla Alexandre Bustillo e Julien Maury, sobre uma casa assombrada debaixo de água.