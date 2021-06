A confirmação foi anunciada esta terça-feira à noite pelo Rock In Rio, no Instagram.Os bilhetes do festival do dia 28 de junho de 2020 e 27 de junho de 2021 são válidos automaticamente para o próximo ano, avança a organização do festival.

A cantora brasileira Anitta, o rapper e cantor norte-americano Post Malone, Jason Derulo e a banda portuguesa HMB vão subir ao palco Mundo do festival Rock In Rio, em Lisboa, a 26 de junho do próximo ano.