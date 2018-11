Postal dos Correios assinala centenário da morte de Sidónio Pais

Panteão Nacional inaugura exposição em torno desta efeméride.

Por J. Pires Santos | 20:56

Um inteiro-postal dos Correios de Portugal assinala o centenário da morte do quarto Presidente da República Portuguesa, Sidónio Pais.

Sidónio Pais foi assassinado na Estação do Rossio, em Lisboa, a 14 de novembro de 1918, e os seus restos mortais estão no Panteão Nacional.

O inteiro-postal com porte pago para o correio doméstico (N20g), tem desenho de Hélder Soares e uma edição de três mil exemplares. A imagem ilustra o selo e a parte esquerda do postal.

E é precisamente no Panteão Nacional que, na quarta-feira, 14 de novembro, é inaugurada uma exposição intitulada ‘Sidónio Pais: O Retrato do País no Tempo da Grande Guerra’.

A exposição procura dar a conhecer os aspetos mais relevantes da vida e obra deste carismático professor, militar e político, tomando ainda como cenário o Portugal de então, aquando do exercício da sua presidência.

Inclui exemplares de pintura, escultura, têxteis e publicações de alguns dos mais importantes museus, palácios e monumentos portugueses.

A exposição estará patente até 17 de março de 2019, nas salas de exposições temporárias, Coro-alto e na nave central do monumento.

Além do inteiro-postal, os CTT, editaram ainda uma marca postal para obliterar o postal que reproduz a efigie do político.