PR felicita João Gonzalez e destaca primeira nomeação portuguesa para os Óscares

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, destacou esta segunda-feira a nomeação do filme "Ice Merchants", de João Gonzalez.



Numa nota publicada no site oficial da Presidência, Marcelo Rebelo de Sousa refere que através do filme "o nosso cinema, esteve pela primeira vez representado numa cerimónia vista pelo mundo inteiro".





João Gonzalez, "tão jovem e já com um traço, um tom e um universo próprios, como reconheceram os European Film Awards ou o Festival de Cannes", referiu Marcelo.



O chefe de Estado felicitou João Gonzalez e elogiou a sua "

O Presidente da República realçou ainda outras distinções feitas adeterminação e ao talento do cinema de animação em Portugal".