Prémio Língua Mãe da CMTV e da SPA distingue obra de Fernando Tordo

O Prémio Língua Mãe, criado pela Sociedade Portuguesa de Autores (SPA) e pela CMTV (a partir do programa de sucesso com o mesmo nome) já tem vencedor: este ano, o galardão distingue a obra do cantor Fernando Tordo.

Depois de, em 2021, ano de criação do prémio, ter sido premiado Paulo de Carvalho, descreve a SPA que "o Prémio Língua Mãe vai ser atribuído a Fernando Tordo como forma de se consagrar o brilhante trabalho de criação e interpretação desenvolvido desde o início dos anos setenta do século passado e consagrado com o prémio do Festival RTP da Canção e em dezenas de discos que têm sido regularmente publicados e consagrados pelo público de várias gerações".

O prémio atribuído, com um valor de 2500 euros e que inclui um troféu, vão ser entregues em breve, numa cerimónia transmitida pela CMTV que deverá acontecer após o final do verão.