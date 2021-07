Chico da Tina, Cláudia Pascoal, Pedro Mafama ou Syro. Um destes nomes vai ser consagrado esta noite como Artista Revelação em Portugal no ano 2021. O anúncio será feito no decorrer da terceira edição dos Prémios Play, galardões criados pela Audiogest (que reúne editoras discográficas multinacionais, nacionais e independentes) e pela GDA (Gestão dos Direitos dos Artistas) que há três anos assumiram o desafio de agregar toda a indústria musical nos prémios oficiais da música portuguesa.





A cerimónia, que tem lugar no Coliseu dos Recreios, em Lisboa (com transmissão pela RTP), conta com treze categorias. Além daquelas que podem ser consideradas as mais importantes (ver info), há ainda a considerar o Melhor Álbum Fado, Prémio Lusofonia, Melhor Videoclipe, Melhor Álbum de Música Clássica/Erudita, Melhor Álbum Jazz e ainda os prémios Crítica e Carreira.