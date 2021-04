Primeiros eventos-piloto vão ocorrer na próxima semana em Braga e contam com 400 pessoas

Os dois primeiros eventos culturais de teste em contexto de pandemia estão marcados para a próxima semana na área exterior do Altice Fórum Braga com a participação de 400 pessoas, revelou o Ministério da Cultura.No dia 29 de abril acontecerá um evento para 400 pessoas, num cenário de plateia sentada, e no dia 30 será feito outro para 400 pessoas com plateia em pé.