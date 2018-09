Produtores de cinema de Hollywood visitam Portugal

Esta é uma visita de reconhecimento do país para possíveis acordos de rodagem, avançou o Instituto do Cinema e Audiovisual.

Por Lusa | 11:56

Representantes de produtoras de cinema dos Estados Unidos estão esta semana em Portugal para visitar várias regiões e ter encontros com agentes portugueses do setor, revelou esta quinta-feira à agência Lusa o Instituto do Cinema e Audiovisual (ICA).

Esta é uma visita de reconhecimento do país para possíveis acordos de rodagem de produções cinematográficas em Portugal, numa iniciativa a convite do Turismo de Portugal e do ICA, e que surge no seguimento da criação do Fundo de Apoio ao Turismo e ao Cinema.

Segundo fonte do ICA, nesta viagem participam sete representantes de estúdios e produtoras de Hollywood. Estão previstas visitas a Lisboa, Sintra, à região centro (Óbidos, Tomar e Coimbra), Porto e região do Douro.