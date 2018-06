Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Quadro de Van Gogh vendido por mais de 7 milhões de euros

Este foi o primeiro leilão de uma obra do pintor holandês realizado em Paris nos últimos 20 anos.

21:57

Um quadro de Van Gogh foi esta segunda-feira vendido por mais de sete milhões de euros no primeiro leilão de uma obra do pintor holandês realizado em Paris nos últimos 20 anos, anunciou a casa Artcurial.



O quadro "Racking nets in the dunes", de 1882, foi adquirido por 7,065 milhões de euros por um colecionador norte-americano, quando estava avaliado entre os três e os cinco milhões.



Vincent Willem van Gogh nasceu a 30 de março de 1853 em Zundert, na Holanda, e pintou este quadro ainda na juventude.