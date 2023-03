Quentin Tarantino despede-se do cinema com nova película

Quentin Tarantino pretende arrancar com as filmagens do seu 10.º filme já neste outono. Segundo fontes próximas do cineasta, o filme vai centrar a sua história com ação situada em Los Angeles, numa mulher, crítica de cinema dos anos 70.



"The Movie Critic" ("O crítico de cinema") é a décima, e possivelmente última, longa-metragem de um dos maiores realizadores de cinema dos últimos 25 anos.





No passado, Tarantino chegou a afirmar que faria apenas 10 filmes e que, também, iria reformar-se aos 60 anos. O realizador completa 60 anos esta segunda-feira e este projeto pode ser o adeus de Quentin Tarantino ao mundo do cinema.De acordo com a revista The Hollywood Reporter, o filme pode ser baseado na vida de Pauline Kael, uma das críticas de cinema mais influentes da sua época. Pauline foi sempre respeitada pelos vários cineastas e colegas, incluindo o próprio Tarantino.

Os filmes que fazem parte da carreira de Tarantino são "Reservoir Dogs" (1992), "Pulp Fiction" (1995), "Jackie Brown" (1997), as duas partes de "Kill Bill" (2003), "Death Proof" (2007), "Inglourious Basterds" (2009), "Django Unchained" (2012), "The Hateful Eight" (2015) e "Era uma vez em Hollywood" (2019).

Com mais de 30 anos de carreira, Quentin Tarantino ganhou dois Óscares na mesma categoria, melhor guião original, por "Pulp Fiction" e "Django Unchained" em 1995 e 2013, respetivamente. Segundo o levantamento da Quartz através do Metacritic, o cineasta foi eleito o 19º. maior realizador de cinema dos últimos 25 anos.