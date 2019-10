O corpo de Amália Rodrigues deixou-nos faz este domingo precisamente 20 anos, mas a sua voz – e a sua alma – continuam presentes na nossa vida coletiva.A cantora que mudou a História do Fado em Portugal e que o elevou, definitivamente, à categoria de grande arte, fazendo-se aplaudir em todos os cantos do Mundo, inspira um ciclo de atividades em sua homenagem que incluem concertos, duas exposições itinerantes, uma grande gala e uma emissão especial de selos. Tudo com a coordenação da Fundação Amália Rodrigues, que tem como missão preservar a memória da artista.Enquanto o espetáculo ‘Amar Amália’ continua em digressão (passa em novembro pelo Multiusos de Guimarães e pelo Pavilhão Rosa Mota, no Porto, depois de uma passagem, ontem, pela Altice Arena, em Lisboa), no dia 12 (sábado) haverá visitas à casa de férias de Amália, seguida de uma missa campal cantada e da projeção do filme ‘Amália’, no Centro Sociocultural do Brejão.Em janeiro (a 14), será inaugurada uma grande exposição evocativa da fadista no Centro Colombo, em Lisboa – uma mostra que posteriormente deverá passar por outros centros comerciais do grupo Sonae.Em 2020 haverá ainda outra exposição dedicada à diva, que vai mostrar "uma Amália menos vista, a pessoa que toda a gente conhece mas ainda tem segredos para todas as pessoas", garante Rui Órfão.Uma das iniciativas mais aguardadas é, ainda, a emissão de selos dedicada a Amália Rodrigues, que será concretizada em parceria com os CTT. A fundação prevê ainda disponibilizar merchandising: um relógio, um vinho e uma coleção de óculos de sol.Vinte anos após a sua morte, a vida e a obra de Amália Rodrigues continuam a inspirar outros artistas e além dos muitos discos de tributo a que já deu azo há artistas de outras áreas que têm dedicado o seu tempo a evocar o talento da maior fadista portuguesa, cujo corpo descansa no Panteão Nacional, ao lado de Almeida Garrett, Sidónio Pais e Sophia de Mello Breyner Andresen.Filipe La Féria fez um musical em sua honra, os artistas urbanos Vhils e Sérgio Odeith decoraram cidades com a imagem da cantora. Entretanto, o Ministério da Cultura criou um grupo de trabalho – presidido pelo musicólogo Rui Vieira Nery – e encarregou-o de elaborar um "programa adequado à evocação de Amália Rodrigues no âmbito do centenário do seu nascimento", que se assinala precisamente no dia 1 de julho de 2020."A sua voz/corpo/alma é algo que não se explica"O maior legado da Amália é a sua voz/corpo/alma, algo que não se explica, que se ouve e arrepia. A sua voz tocava quem a ouvia e até canções popularuchas ganhavam outro estatuto na sua interpretação."Havia nela qualquer coisa de intocável"A maneira como ela se apresentava e a voz brilhante com que cantava, faziam-me acreditar que ela não era uma pessoa igual a nós. Havia nela qualquer coisa de intocável. Quando ia cantar à televisão, ficava petrificado."Os seus versos de mulher esmagam-nos"A Dona Amália é a madrinha espiritual do meu filho e do meu casamento. Para quem não sabe, era poeta publicada. Os seus versos de mulher esmagam-nos. Cantados por ela são obrigatórios."Tinha inteligência e conhecimento da mágoa"O seu maior legado é a liberdade e independência do seu critério artístico, que permitiu a construção de uma nova tradição, que gerou o fado de hoje. Tinha inteligência, intuição e conhecimento da mágoa.