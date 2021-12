Regresso em força dos espetáculos ao CCB e Teatro D. Maria II

Duas das principais salas de espetáculos do País, o Centro Cultural de Belém (CCB) e o Teatro Nacional D. Maria II (TNDMII), em Lisboa, anunciaram esta sexta-feira a sua programação para 2022. ‘O Silêncio e o Medo", com texto e encenação de David Geselson, sobre a vida da cantora Nina Simone, abre a atividade artística no palco do TNDMII, a partir de 6 de janeiro.Segue-se ‘Ilhas’, uma coprodução com o Teatro Meridional , de 13 a 23 de janeiro, e vários espetáculos integrados no Feminist Futures Festival. Fevereiro traz ‘Paraíso - A divina comédia’ (dia 24). Ainda no primeiro trimestre, em março, ‘Lisbon, My Lisbon!’ (dias 3 a 13), ‘Cornucópia’ (17 a 20) e ‘Os Lusíadas’ (26), são outras das peças a representar naquele teatro da capital.Também esta sexta-feira, o CCB revelou a programação detalhada de janeiro a março. Em Belém, o ano começa a olhar para Orfeu, uma das personagens mais marcantes da mitologia grega, com um concerto da Orquestra Sinfónica Portuguesa (dia 16) e com a ópera ‘Orphée’, do compositor Philip Glass (27 e 29). Ainda em janeiro, ‘Insónia’, de Olga Roriz, sobe ao palco nos dias 13 e 14. A curadoria de Jonathan Uliel Saldanha apresenta uma série de concertos que envolvem música eletrónica e músicos do Uganda, Haiti, Brasil, Turquia, França.Em fevereiro, por conta dos 500 anos da obra ‘As Cortes de Júpiter’, o CCB lembra Gil Vicente, num colóquio e ópera (encenação de Ricardo Neves-Neves). Em março, acolherá uma mostra de artes performativas, a coreógrafa Clara Andermatt (que apresentará a obra ‘Pantera’) e, no teatro, Tónan Quito e o músico Filipe Melo estreiam ‘Ensaio de Orquestra’.Haverá ainda atuações do pianista Artur Pizarro e do guitarrista Pedro Jóia, além de um ciclo sobre feminismo, discriminação, natureza e ecologia, com a participação do filósofo Jacques Rancière.Na Casa da Música, no Porto, a programação é dedicada ao tema ‘Ano do Amor’ e integra o ciclo Pares Amorosos: concertos de Emma Ruth Rundle, Divine Comedy, Rodrigo Amarante, God is An Astronaut e Einstürzende Neubaten, entre outros.Bryan Adams, Evanescense, Scorpions, Shawn Mendes, Aerosmith e Bon Iver são alguns dos artistas internacionais com concertos marcados para 2022 na Altice Arena, em Lisboa.