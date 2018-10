Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Resistência: novo disco chama-se 'Ventos e Mares'

Grupo tem novo registo que inclui novas versões de temas popularizados por GNR, Clã ou Xutos

Por Miguel Azevedo | 21:16

Os Resistência, super-coletivo de voz e guitarra que é um dos mais talentosos, geniais e competentes projetos de sempre da música portuguesa lança novo disco ‘Ventos e Mares’ no próximo dia 12.



O novo trabalho abre com o clássico ‘Sete Naves’, dos GNR, e faz alinhar temas de grandes nomes e projetos da música portuguesa como Quinta do Bill, Clã, Luís Represas, João Gil, Jorge Palma, Delfins ou Xutos & Pontapés. Há também espaço para uma homenagem ao guitarrista Dudas, figura que acompanhou durante mais de duas décadas o percurso da Resistência e que se retirou dos palcos em 2015. A outra vénia clara de ‘Ventos e Mares’ é oferecida a Pedro Ayres Magalhães, membro fundador deste projeto e autor de muitas e emblemáticas canções que continuam a inspirar o grupo.



Os Resistência são formados por Alexandre Frazão (bateria), Fernando Júdice (baixo), Fernando Cunha (guitarra de 12 cordas e voz), José Salgueiro (percussões), Mário Delgado (guitarra de 6 cordas), Miguel Ângelo (voz), Olavo Bilac (voz), Pedro Jóia (guitarra clássica) e Tim (voz e guitarra). O novo disco é apresentado ao vivo dia 26 no Coliseu de Lisboa.