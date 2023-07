Arranca no sábado, na freguesia de Briteiros de São Salvador, Guimarães, o ‘Festival de Rock Que Acontece Perto do Rio Febras’, que caiu na graça e nas bocas do mundo depois da polémica - por causa do nome - com a organização do mediático Rock in Rio Lisboa.



São esperadas quatro mil pessoas, a capacidade máxima do recinto junto ao parque fluvial, apesar dos bilhetes (gratuitos mas facultados mediante reserva), terem sido procurados por muitos mais milhares de pessoas.









