Roger Waters faz manifesto anti-Trump em Lisboa

Músico dá este domigo o primeiro de dois concertos na Altice Arena, em Lisboa

Por Ana Maria Ribeiro | 02:27

Trump é um porco". É apenas uma das muitas frases com que Roger Waters vai premiar o público lisboeta, na noite deste domingo, no primeiro dos dois concertos marcados para a Altice Arena, em Lisboa. O espetáculo acontece no âmbito da tournée ‘Us + Them’, que foi anunciada em outubro de 2016 e já leva quase um ano de estrada (arrancou a 21 de maio do ano passado). A crítica tem aplaudido unanimemente o espetáculo, no qual o músico – fundador dos Pink Floyd – tem feito um repetido manifesto anti-Donald Trump.



Num alinhamento que mistura temas próprios com algumas das canções mais populares da mítica banda, como ‘Wish You Were Here’ e ‘Another Brick in the Wall’, o espetáculo cruza imagens de cães, carneiros e porcos com a cara do presidente dos Estados Unidos e citações de algumas das suas frases mais polémicas.



Ontem, o cantor foi almoçar a Alcântara, Lisboa, e não passou despercebido. O pessoal do restaurante Último Porto reconheceu-o e conseguiu uma selfie para a posteridade.



PORMENORES

Bilhetes a 90 euros

Ontem ainda havia bilhetes disponíveis para o segundo concerto de Roger Waters em Lisboa (que acontece amanhã). Mas só para o Golden Circle, mesmo ao pé do palco, e a custarem 90 euros. O primeiro concerto esgotou num ápice.



Lembrar Barack Obama

Ao mesmo tempo que faz um discurso anti-Trump, o músico inglês, de 74 anos, recorda o ex-presidente americano Barack Obama. O título da tournée, ‘Us + Them’, foi retirado de um discurso de Obama que apelava às reformas no sistema de imigração em vigor nos EUA.