‘Romeu e Julieta’ dos tempos modernos chega ao teatro

'Romeu e Julieta’, a célebre obra de William Shakespeare, está de volta aos palcos, desta vez no Teatro Nacional D. Maria II, em Lisboa, numa versão adaptada à atualidade mantendo toda a magia da história de amor.Uma interpretação da obra diferente, a cargo do português John Romão, que pretende dar uma nova visão à tragédia escrita em 1595. Usa, por exemplo, efeitos de luz e outras manobras de palco para tornar as cenas mais dinâmicas, embora os atores estejam permanentemente imóveis e suspensos através de um dispositivo.Mariana Monteiro, um dos principais rostos do elenco, dá vida à icónica Julieta e considera esta personagem um verdadeiro desafio pela sua enorme dimensão e responsabilidade por se tratar de um clássico contemporâneo."Na altura quando o John me fez o convite, achei irrecusável. O facto de querer há muito tempo fazer teatro e ser uma peça que é um clássico, mas foi transformado, e que se tornou numa versão diferente em relação ao original, é aliciante", garantiu a artista."Estou com o Romeu mas nunca o consigo ver nem tocar.Toda a emoção e tensão só pode ser passada pela voz, mas não há ação concreta e isso, por um lado, também traz angústia", referiu Mariana que contracena o lado do ator João Cachola, que interpreta Romeu.A peça vai estar em cena até ao próximo dia 01 de março - quartas e sábados às 19h, quintas e sextas às 21h e domingo às 16h. O preço dos bilhetes varia entre os 9€ e os 16€.