Saiba quais os conselhos da PSP para o NOS Alive

Uma operação de segurança no festival NOS Alive, no Passeio Marítimo de Algés, vai ser levada a cabo nos dias 6, 7 e 8 de julho pela PSP.

Num evento onde são esperadas cerca de 55.000 pessoas por dia, a CRIL/IC17 vai estar com a circulação interrompida na via descendente, entre o Nó de Miraflores e a rotunda junto à Av. Brasília, a partir das 23h30 até às 5h00.





Na Av. Brasília, Av. Marginal entre Algés e Alto da Boa Viagem, viaduto CRIL/IC17 (Algés) e a Praça D. Manuel I vão contar com constrangimentos na circulação rodoviária a partir das 15h00.

Em comunicado, a PSP deixou alguns conselhos à população que vá marcar presença no festival:

- Desloque-se para o evento com antecedência, atendendo à elevada afluência de pessoas ao evento e aos procedimentos de segurança para o acesso ao recinto;- Privilegie a utilização de transportes públicos;- Verifique quais os itens proibidos que não poderá levar para o recinto do festival;- Se estacionar na via pública verifique se deixou o veículo de forma a permitir a circulação rodoviária;- Verifique se deixou o veículo trancado e não deixe valores à vista no seu interior;- Não ostente ou transporte objetos valiosos, bem como quantias monetárias elevadas;- Se transportar mochilas ou malas, mantenha-a sempre fechada e junto à parte frontal do corpo;- Se considerar necessária a intervenção da polícia ligue 112 e/ou 21 765 42 42- Seja facilitador dos procedimentos de segurança implementados e não comprometa a sua segurança e a dos outros cidadãos;

No recinto não serão permitidos:

- Correntes metálicas e qualquer objeto pontiagudo;

- Malas de grandes dimensões;

- Lanternas e lasers;

- Armas de fogo e armas brancas;

- Mensagens xenófobas ou de apelo à violência;

- Caixas e recipientes com comida;

- Cadeiras de qualquer tipo;

- Material explosivo e pirotécnico;

- Chapéus de chuva;

- Bebidas alcoólicas, seringas e drogas;

- Câmaras profissionais, selfi sticks e hastes rígidas;

- Garrafas, latas e copos;