Salas de espetáculos abrem com restrições

Lugares sentados de forma intervalada e em filas desencontradas; distância de pelo menos dois metros entre público e boca de cena; espetáculos preferencialmente sem intervalo; entradas e saídas com circuitos próprios, portas permanentemente abertas para evitar o seu manuseamento e recintos de espetáculo ao ar livre com lugares delimitados através de cadeiras ou marcações no chão. Estas são apenas algumas das regras que vão reger, a partir de 1 de junho, a reabertura das salas de espetáculos, cinemas e programação cultural ao ar livre.

As regras gerais de reabertura definidas pelo Ministério da Cultura e pela Direção-Geral da Saúde, esta terça-feira divulgadas à imprensa, não especificam, no entanto, se há ou não limite de lotação. Este novo conjunto de normas integra a terceira fase do plano de desconfinamento do Governo e impõe medidas de contingência não só para o público, mas também para artistas, técnicos e colaboradores.

Recorde-se que estas medidas foram divulgadas a apenas cinco dias da data prevista para a reabertura das salas de espetáculos (1 de junho), uma demora que tem motivado muitas críticas. À hora do fecho da edição o setor ainda não tinha recebido o regulamento.



PORMENORES

Ocupação das salas

Os lugares ocupados deverão ter um lugar de intervalo entre espectadores que não sejam coabitantes, sendo que na fila seguinte os lugares ocupados deverão ficar desencontrados. Camarotes só com pessoas do mesmo agregado familiar e galerias só com lugares sentados. Máscaras são obrigatórias.



Regras para artistas

Medir a temperatura à chegada ao edifício; desinfeção de equipamentos técnicos, ferramentas e adereços; camarins com gel desinfetante e toalhetes, assim como toalhas individuais; evitar partilhar instrumentos.