Sam The Kid leva Chelas para a Ericeira

Rapper apresenta espetáculo irrepetível com todos os nomes que participaram no seu último disco, entre os quais Boss Ac, Bispo e Francis Dale.

Por Miguel Azevedo | 01:30

Um Sam The Kid em versão exclusiva e em formato irrepetível é a grande atração deste ano do Festival Summer Fest, que se realiza a 5 e 6 de julho, na Ericeira, em Mafra.



O rapper, que no final de 2018 lançou o disco ‘Mechelas’, irá, pela primeira vez, apresentá-lo em palco com todos os nomes que participam no álbum: Bispo, Blasph, Bob da Rage Sense, Boss AC, Classe Crua, Daddy-o-Pop, Ferry, Francis Dale, GROGNation, Karlon Krioulo, Lancelot, Maze, a brasileira Muleca, Nameless, Phoenix RDC, Sir Scratch e Zuka.



No espetáculo, agendado para o primeiro dia do certame, Sam The Kid será o único elemento presente em palco ao longo de todo o concerto, em que será recriado o ambiente de Chelas.



No dia 5 de julho, passam também pelo palco principal do Summer Fest o rapper norte-americano Young Thug, a dupla norte-americana de hip-hop e R&B They e o português Kappa Jota, como foi anunciado esta segunda-feira em conferência de imprensa.



A despedida do certame está reservada aos Brockhampton, o novo grupo norte-americano de hip-hop do momento, e os portugueses Holly Hood e GROGNation, que vai apresentar temas do novo álbum produzido por Sam The Kid.



Pela primeira vez em 11 edições, o Festival Summer Fest abre também espaço à arte urbana (‘street art’), com Laro Lagosta e Oker a apresentarem os seus trabalhos no palco secundário. O passe para os dois dias varia entre 40 e 50 euros (com campismo).