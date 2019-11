Scorsese e Tarantino são favoritos à vitória para os Óscares

Os filmes ‘O Irlandês’, de Martin Scorsese, e ‘Era Uma Vez Em... Holly- wood’, de Quentin Tarantino, lideram as primeiras apostas para as nomeações dos Óscares do próximo ano e são, para já, os favoritos à vitória.

Com um elenco de luxo encabeçado por Robert De Niro, Al Pacino e Joe Pesci, ‘O Irlandês’ marca o regresso de Scorsese (realizador de clássicos como ‘Taxi Driver’, ‘Touro Enraivecido’ ou ‘Tudo Bons Rapazes’) ao universo da máfia.





Com um orçamento de mais de 140 milhões de euros, a longa metragem foi adquirida pela Netflix antes das filmagens e só terá estreia em sala em alguns cinemas dos EUA e Europa (Portugal ficou de fora). Muito elogiado pelos críticos, que já o classificam de "obra-prima", o filme chega à plataforma já no dia 27.

‘Era Uma Vez Em... Holly- wood’ (estreou a 15 de agosto) é o principal concorrente. A película de Tarantino, com Leonardo DiCaprio e Brad Pitt, soma elogios e marca o regresso do realizador de ‘Pulp Fiction’ à ribalta. Antes de ‘O Irlandês’, esteve vários meses no topo das casas de apostas.

No pódio dos favoritos à vitória encontra-se ainda ‘Marriage Story’, com Scarlett Johansson e Adam Driver (ainda sem estreia marcada em Portugal).



PORMENORES

Outras apostas

‘Jojo Rabbit’, ‘1917’, ‘Little Women’, ‘Le Mans ‘66: O Duelo’, ‘A Beautiful Day in the Neighborhood’, ‘Parasitas’ e ‘Joker’ (só os dois últimos já estrearam nos cinemas) são outros dos filmes falados para os Óscares 2020.



Melhor atriz

Renee Zellweger (por ‘Judy’), Scarlett Johansson (‘Marriage Story’) e Saoirse Ronan ( ‘Little Women’) lideram apostas.



Melhor ator

Adam Driver (‘Marriage Story’), Joaquin Phoenix (‘Joker’) e Robert De Niro (‘O Irlandês’) são os favoritos à nomeação.