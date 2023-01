Segunda temporada de Wednesday pode sair da Netflix

A segunda temporada da série "Wednesday", spin-off da Família Adams, poderá ser lançada noutra plataforma de streaming, reporta o jornal britânico The Independent. A série protagonizada por Jenna Ortega estreou em novembro, na Netflix, e tornou-se um grande grande sucesso.Numa semana, "Wednesday" registou 400 milhões de horas de visualização, ultrapassando assim o recorde de "Stranger Things".Apesar do instantâneo sucesso da série, a Netflix ainda não renovou "Wednesday" para uma nova temporada.Pela fama que a série alcançou, acredita-se que a Netflix esteja interessada em mantê-la na plataforma, mas pode ter dificuldades por esta ser um produto da Metro-Goldwyn-Mayer.A revista Deadline divulgou em dezembro que a Amazon e a Metro-Goldwyn-Mayer fecharam um acordo que envolvia cerca de 8 mil milhões de euros. Esta fusão pode implicar que o direitos de "Wednesday" passam para a Amazon e que a série seja lançada na respetiva plataforma de streaming.A Amazon ainda não demonstrou interesse em levar a série para os conteúdos da Prime Video.Ao que o jornal britânico pôde apurar, os produtores do spin-off da Família Adams estão a procurar locais de filmagem e assegurar novos escritores para uma nova temporada.