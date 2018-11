Selos assinalam 130 anos de ‘Os Maias’

Obra de Eça de Queirós foi editada no dia 19 de novembro de 1888.

Por J. Pires Santos | 21:42

‘Os Maias’, de Eça de Queirós, um dos livros mais marcantes da literatura portuguesa, faz este ano 130 anos e foi tema de uma emissão filatélica pelos Correios de Portugal.

No dia em que o livro foi lançado no mercado, pela editora portuense Livraria Chardron, a 19 de novembro de 1888, os CTT lançaram uma marca postal comemorativa que reproduz a efigie do escritor.

A excelente série composta por seis selos e um bloco, da autoria de Luiz Duran, já lançada em julho, retrata as principais personagens da obra queirosiana.

Carlos da Maia, Maria Eduarda, Afonso da Maia, Dâmaso Salcede, a Condessa de Gouvarinho e João da Ega são as personagens distinguidas pela emissão filatélica com tiragem perto de um milhão de selos que já circulam pelo mundo a divulgar um dos títulos mais importantes da literatura portuguesa.

O bloco da emissão, que reproduzimos, apresenta o selo com Eça; a capa do livro ‘Os Maias’ e as principais personagens da obra.