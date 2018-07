Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

“Será um concerto de cortar o fôlego”, prometem Kiss

Banda atua esta segunda-feira, em Oeiras, 35 anos após a única passagem da banda pelo nosso país.

Por Pedro Rodrigues Santos | 01:30

É uma das maiores instituições mundiais do rock pesado de todos os tempos. Os Kiss atuam esta segunda-feira em Oeiras, no Legends of Rock, e o líder Gene Simmons, de 68 anos, explica ao Correio da Manhã o que têm preparado para os fãs.



CM – É um regresso em força, 35 anos após o vosso único espetáculo em Portugal...

Gene Simmons – Estamos ansiosos por tocar para o público português. Vai ser um concerto de cortar o fôlego, porque é isso que os Kiss sempre fazem quando tocam ao vivo.



- Em 1983, iniciaram a tourné europeia do álbum ‘Lick It Up’ no mítico Dramático de Cascais. Que memórias tem dessa atuação?

- Foi o primeiro concerto em que tocámos sem maquilhagem. Foi uma digressão estranha, numa altura em que ‘perdemos’ o guitarrista Ace Frehley e o baterista Peter Criss por questões relacionadas com o abuso de drogas e de álcool.



- ‘Monster’, de 2012, foi o último trabalho dos Kiss. Para quando um novo álbum?

- Não é nosso objetivo gravar um novo disco. Os fãs vão logo descarregá-lo para ouvi–lo de graça e nós somos contra esse tipo de coisas.



- O que será o futuro da banda nos próximos tempos?

- Estamos a organizar o oitavo Kiss Cruise, de 31 de outubro a 5 de novembro. No cruzeiro vamos ter fãs de 34 países, incluindo portugueses. E, em 2019, teremos uma nova digressão mundial que queremos que passe por Portugal.



Kiss, Megadeth, Scorpions e Iron Maiden em semana de luxo para fãs do heavy metal

É uma semana de sonho para os amantes do rock mais pesado. Kiss, com Megadeth na primeira parte, atuam esta-feira às 20h30 no Legends of Rock, no Estádio Municipal de Oeiras. Quarta-feira é a vez dos Scorpions tocarem no mesmo local (21h30). E sexta (20h00), os Iron Maiden vão estar na Altice Arena, em Lisboa. Preços dos bilhetes vão dos 39 aos 65 euros.