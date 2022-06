Série da Netflix "Stranger Things" traz música de Kate Bush à ribalta 37 anos depois do lançamento

"Running Up That Hill" é agora número um na Austrália, Nova Zelândia, Suécia e Suíça. Nos Estados Unidos já alcançou o número quatro. Segundo o meio de comunicação britânico, Kate Bush é agora considerada a artista com o maior intervalo de tempo entre lançamento de um single e a sua escalada até ao top um. Também se tornou agora a artista mais velha com uma música número um nas tabelas do Reino Unido, ultrapassando a Cher quando lançou o tema "Believe" em 1998.

Estou impressionada com a escala de afeto e apoio que a música está a receber e tudo está a acontecer muito rápido, como se estivesse a ser conduzido por uma espécie de força elementar", refere Bush. "Muito obrigada novamente aos Duffer Brothers, por causa da sua última e extraordinária série Stranger Things, a faixa está a ser descoberta por um público totalmente novo".







O clássico "Running Up That Hill" da artista Kate Bush está agora a viralizar após 37 anos do seu lançamento. De acordo com a Sky News, o tema apareceu na banda sonora de um episódio da série da Netflix "Stranger Things" e desde aí não pára de subir nas tabelas de vendas.Bush mostra-se grata e comovida por toda a visibilidade que a música está a ter, especialmente na geração mais nova, que não pára de utilizar a música nos seus TikToks. "