Série francesa 'Lupin' vira sucesso na Netflix e destrona 'La Casa de Papel'

A série original francesa 'Lupin' já alcançou números de sucesso na plataforma de streaming Netflix e alcançou, nos primeiros 28 dias na plataforma, chegar a 70 milhões de utilizadores.As visualizações da série de Omar Sy já ultrapassam os que a série 'La Casa de Papel' conseguiu com a 4.ª temporada, cerca de 65 milhões nos primeiros 28 dias.'Lupin' chegou ao primeiro lugar do ranking da Netflix no Brasil, Argentina, Alemanha, Itália, Espanha, Polónia, Holanda, Filipinas, Suécia e Vietname, segundo a Variety.A produção estreou a 8 de janeiro e acompanha o jovem Assane Diop. Um jovem que perdeu o pai, depois deste ter sido acusado de um crime que não cometeu.