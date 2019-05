Serralves prepara um fim de semana gratuito

Em 2018, Serralves em Festa bateu todos os recordes de público – recebendo um total de 249 897 espectadores –, razão pela qual "as expectativas são grandes" para este ano.A maratona de espetáculos, que já vai na 16ª edição, arranca na sexta-feira às 18h00 e prolonga-se até às 22h00 de domingo, com propostas diversas no campo das artes performativas.Durante esse período, não se cobram entradas e a ideia é que a população possa apreciar livremente performances, concertos, espetáculos de dança, teatro e exposições em espaços não convencionais.Neste ano, um dos destaques da programação é a apresentação da peça ‘Mirror Piece II’, uma criação que a artista visual e pioneira da performance Joan Jonas apresentou pela primeira vez em 1970 e que será recriada no nosso país sob a supervisão de Nefeli Skarmea.Nas presenças portuguesas, destaque para a participação dos bailarinos Joana Providência e de Miguel Pereira neste evento. No caso da primeira, mostrará em Serralves ‘Lugar de Contactos’, um espetáculo coreográfico que evoca o universo de Pina Bausch.A popularidade de Serralves em Festa tem vindo a crescer: em 2016 teve 161 244 visitantes e em 2017 recebeu 224 867.A portuguesa Nídia, que já se afirmou no Mundo como criadora de música de dança, participa neste Serralves em festa.Os mais pequenos têm propostas próprias, com ateliês de artes e visitas guiadas a vários espaços de Serralves.