Um dos nomes mais importantes do teatro ocidental do século XX – Louis Jouvet (1887-1951) – foi professor no Conservatório de Paris em 1939 e 1940. Das aulas aí ministradas resultou o livro ‘Molière e a Comédia Clássica’. A atriz e encenadora Brigitte Jaques-Wajeman decidiu extrair da obra uma espécie de curso rápido de atuação de excelência e levou-a à cena, com grande êxito, em França.









