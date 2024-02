Há algum tempo que as atrizes Paula Lobo Antunes e Valerie Braddell pediam a Sandra Faleiro que as dirigisse em teatro. “Davam-me texto atrás de texto, até que apareceu este – ‘A Rainha da Beleza de Leenane’, do Martin McDonagh, que me encantou”, revela a encenadora, que estreia o espetáculo no próximo dia 15, na Sala Estúdio do Teatro da Trindade, em Lisboa.









Ver comentários