Com o Natal à porta, época de excelência para a venda dos primeiros passes e bilhetes para os festivais de verão, vários são já os artistas anunciados para 2024.



Nos dois últimos dias, por exemplo, a produtora Everything is New lançou os primeiros nomes para o Nos Alive, a decorrer no Passeio Marítimo de Algés em julho: Smashing Pumpkins para dia 11 e Dua Lipa para dia 12.









