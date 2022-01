Só uma mulher entra na lista dos 10 músicos mais bem pagos do mundo

Taylor Swift é a única mulher a figurar na lista dos 10 músicos mais bem pagos do Mundo em 2021, revelada pela prestigiada ‘Rolling Stone’. A cantora norte-americana de 32 anos ocupa mesmo a 10ª posição da tabela, ao arrecadar 71 milhões de euros, graças, sobretudo, à venda de álbuns.Num ano ainda fortemente marcado pela pandemia, em que muitos artistas deram poucos concertos (ou nenhum), os 10 músicos que fazem parte da tabela dos mais bem remunerados receberam, no total, mais de 2 mil milhões €. A lista é liderada por Bruce Springsteen, que lucrou cerca de 520 milhões ao longo do ano. A maior parte desse valor foi obtido com a venda dos direitos sobre as suas gravações e publishing (tal como a maior parte dos nomes presentes neste ranking). Recorde-se que o acordo de Springsteen com a Sony, avaliado em mais de 480 milhões de euros, representou a maior venda de sempre do catálogo de um músico. O restante lucro foi obtido com o seu espetáculo na Broadway, e com o livro e podcast que detém com o ex-Presidente Barack Obama.Da lista fazem ainda parte, por ordem na lista, Jay-Z, Paul Simon, Kanye West, Ryan Tedder (dos OneRepublic), Red Hot Chili Peppers, Lindsey Buckingham, Mötley Crüe e Blake Shelton.Bruce Springsteen - 520 milhõesJay-Z - 414 milhõesPaul Simon - 299 milhõesKanye West - 220 milhõesRyan Tedder (dos OneRepublic) - 176 milhõesRed Hot Chili Peppers - 128 milhõesLindsey Buckingham - 88 milhõesMötley Crüe - 84 milhõesBlake Shelton - 73 milhões de eurosTaylor Swift - 71 milhões de euros