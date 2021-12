2021: Obituário do ano

Obituário do ano de 2021:

JANEIRO

Dia 01

Carlos do Carmo, cantor e fadista. Venceu em 2014 um Grammy Latino de Carreira e recebeu a Medalha de Mérito Cultural, do Ministério da Cultura, em 2019. Tinha-se despedido dos palcos a 19 de novembro de 2019, com um concerto no Coliseu dos Recreios, em Lisboa, no mesmo dia em foi condecorado pelo primeiro-ministro António Costa com a Medalha de Mérito Cultural pelo seu "inestimável contributo" para a música portuguesa. Tinha 81 anos.

Dia 05

João Cutileiro, escultor. Do seu trabalho destacam-se a estátua de "D. Sebastião", em Lagos, e o monumento ao 25 de Abril, no Parque Eduardo VII. Foi condecorado como Oficial da Ordem de Sant'Iago da Espada, em 1983. Aos 83 anos.

Dia 06

Henrique Segurado Pavão, jornalista e poeta, foi um dos fundadores do semanário O Jornal. Tinha 90 anos.

Dia 13

Natália de Sousa, atriz, cofundadora da companhia Teatro Ádóque, presença nos programas de Herman José, como "O Tal Canal" e "Hermanias". Aos 73 anos.

Dia 14

Leonel Cosme, poeta, ficcionista, ensaísta e jornalista. Aos 86 anos.

Dia 15

Vicente Cantatore, antigo treinador argentino de nacionalidade chilena, teve uma breve passagem pela equipa de futebol do Sporting. Aos 85 anos.





Dia 20José Júlio Abrantes Serra, capitão de Abril, ocupou o forte de Caxias para libertar os presos políticos após o 25 de Abril de 1974. Aos 82 anos.Dia 23Carlos Antunes, antifascista, fundou com Isabel do Carmo as Brigadas Revolucionárias e o Partido Revolucionário do Proletariado. Dirigiu, também, com Isabel do Carmo o jornal "Revolução", porta-voz do PRP-BR, entre 1974 e 1977, e o jornal "Página Um", publicação igualmente próxima do PRP, entre 1976 a 1978. Aos 82 anos.Larry King, apresentador de televisão norte-americano que teve a seu cargo o "Larry King Live", na cadeia de televisão CNN, durante mais de 25 anos. Aos 87 anos.Hal Holbrook, ator norte-americano. Aos 95 anos.

Dia 24

António Cardoso e Cunha, engenheiro químico. Primeiro português a exercer funções de comissário europeu, entre 1986 e 1993, foi ministro da Agricultura e Pescas do governo da Aliança Democrática liderado por Francisco Sá Carneiro e posteriormente por Francisco Pinto Balsemão,. Foi ainda Comissário da Expo'98 e presidiu ao Conselho de Administração da TAP. Aos 87 anos.



Dia 26

Jozef Venglos, antigo treinador eslovaco, orientou a equipa do Sporting entre 1982 e 1984. Aos 84 anos.



John Mortimore, antigo treinador inglês, que ao serviço do Benfica, de 1976 a 1987, conquistou dois campeonatos, duas taças de Portugal e uma Supertaça. Aos 86 anos.



Dia 28

Alberto Matos, antigo atleta, várias vezes campeão nacional dos 100 e 200 metros barreiras, participou nos Jogos Olímpicos Munique1972. Aos 76 anos.



Dia 29

Calane da Silva, jornalista e escritor moçambicano. Em 2011 recebeu o Prémio José Craveirinha, o maior galardão literário moçambicano. Tinha 76 anos.



José Júlio, matador de toiros. Aos 85 anos.



Dia 30

António Cordeiro, ator do teatro, cinema e televisão, ficou conhecido do grande público como protagonista da série policial "Claxon", da RTP, estreada em 1991. Aos 61 anos.



Licínio França, ator, cantor e compositor, formou, com Noémia Costa, o Duo Big Bem. Em 1988, venceram o Festival da Canção de Lisboa, com o tema "Lisboa Nunca Esquece". Aos 67 anos.



Dia 31

Amândio Silva, antifascista. Participou no sequestro de um avião da TAP em novembro de 1961 para espalhar panfletos contra o regime do Estado Novo. Tinha 82 anos.

FEVEREIRO

Dia 02

Cecília de Guimarães, atriz, foi uma das pioneiras na interpretação de peças de teatro televisivo. Aos 93 anos.

Dia 03

Maria da Glória Pereira Silva, de nome artístico Adelaide João, atriz, passou pela Companhia do Teatro Estúdio de Lisboa, Teatro Experimental de Cascais, Teatro Maria Matos, Casa da Comédia, Empresa Vasco Morgado ou O Bando. Aos 99 anos.

Dia 09

Armando Anthony Corea, ou Chick Corea, pianista e compositor de jazz norte-americano, recebeu ao longo da sua carreira duas dezenas de prémios musicais Grammy. Aos 79 anos.

Dia 10

Enrique Pérez Díaz, mais conhecido como Pachín, antigo futebolista espanhol e campeão europeu pelo Real Madrid. Aos 82 anos.

Dia 11

João Manuel Pina, com o nome artístico Joel Pina, músico, acompanhou Amália Rodrigues desde 1966 até à morte da fadista. Em 2005 recebeu o Prémio Amália Rodrigues, distinguindo-o como "o Melhor Viola-Baixo". Aos 100 anos.



Dia 14

Carlos Menem, antigo Presidente da Argentina. Aos 90 anos.

Dia 15

Carmen Dolores, atriz, passou pelos palcos do Teatro da Trindade, da Companhia Os Comediantes de Lisboa e Teatro Nacional D. Maria II entre outros. Em 2018 foi condecorada pelo Presidente da República Marcelo Rebelo se Sousa com as insígnias de Grande-Oficial da Ordem do Mérito e com o grau de Grande-Oficial da Ordem do Infante D. Henrique, atribuído pelo Presidente da República Jorge Sampaio. Aos 96 anos.

Luís Salgado de Matos, jurista, sociólogo e investigador jubilado do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa. Aos 74 anos.

Dia 19

José Atalaya, maestro e compositor, primeiro diretor do Grupo Experimental de Ópera de Câmara, que fundou, com apoio da Fundação Calouste Gulbenkian, antes do aparecimento da Companhia Portuguesa de Ópera do Teatro da Trindade, em 1966. Aos 93 anos.

Dia 21

Jean-Pierre Tailhade, ator e encenador francês, esteve na fundação do Théâtre du Soleil, na década de 1964. Em Portugal, fez parte do grupo Comuna - Teatro de Pesquisa, ao lado de nomes como João Mota, Carlos Paulo e Manuela de Freitas. Aos 81 anos.

Dia 26

Alfredo Quintana, luso-cubano, guarda-redes de andebol que, ao serviço do FC do Porto, se sagrou seis vezes campeão nacional. Aos 32 anos.

MARÇO

Dia 02

Bunny Wailer, cantor e percussionista jamaicano, foi fundador do grupo The Wailers, com Bob Marley e Peter Tosh. Aos 73 anos.

Dia 03

Maria José Valério, cançonetista que deu voz à "Marcha do Sporting". Aos 87 anos.

Dia 07

Carlos Costa, músico, fez parte do Trio Odemira. Aos 80 anos.



Dia 08

Nuno Fernandes Thomaz, gestor, antigo vice-presidente do CDS-PP. Aos 77 anos.

Dia 10

Manuel Saturnino da Costa, antigo primeiro-ministro da Guiné-Bissau. Aos 78 anos.



Dia 12

Júlio Costa, músico, um dos fundadores do Trio Odemira. Aos 85 anos.

Goodwill Zwelithini, Rei da Nação Zulu. Aos 72 anos.

Dia 14

Yaphet Kotto, ator norte-americano, o primeiro vilão negro da saga James Bond "007 -- Vive e Deixa Morrer", em 1973. Aos 81 anos.

Dia 16

Laura Serra, militante e ex-dirigente do PCP. Aos 96 anos.

Dia 21

Adam Zagajewski, poeta polaco, figura importante no movimento "Nova Onda" da Polónia, ou "Geração de 68". Aos 75 anos.

Dia 24

Jessica Walter, atriz norte-americana, premiada com um Emmy. Aos 80 anos.

Dia 26

José Alberto Puig, advogado, deputado do PSD à Assembleia da República nas V e VI Legislaturas, entre 1987 e 1995. Aos 59 anos.

Dia 29

Manuel Neto, jornalista. Começou no Jornal do Comércio, passou pelo Diário de Popular, O Sete e pelo Diário de Notícias. Aos 70 anos.

Dia 30

Maria da Conceição Moita, antifascista, católica progressista, participou em ações contra a ditadura e a Guerra Colonial e deu apoio logístico às Brigadas Revolucionárias. Aos 83 anos.

ABRIL

Dia 03

João Mota Campos, advogado, ministro do Estado e do Plano entre 1971 e 1973, e ministro da Agricultura e Comércio até abril de 1974. Aos 94 anos.

Dia 04

Robert Mundell, economista canadiano, Nobel da Economia de 1999, considerado o pai intelectual da criação da moeda única europeia, o euro. Aos 88 anos.

António Almeida Henriques, advogado, presidente da Câmara de Viseu desde 2013, secretário de Estado Adjunto da Economia e Desenvolvimento Regional no XIX Governo Constitucional. Aos 59 anos.

Dia 07

Jorge Coelho, economista e político. Foi ministro Adjunto e da Administração Interna no XIII Governo Constitucional, de António Guterres, ministro do Estado e do Equipamento Social, cargo do qual se demitiu a 5 de março de 2001 devido à queda da ponte que ligava Entre-os-Rios e Castelo de Paiva. Aos 66 anos.

Dia 09

Filipe Mountbatten, Duque de Edimburgo. Aos 99 anos.

Dia 12

Pedro Soares Martinez, ministro da Saúde e Assistência do regime do Estado Novo, entre 1962 e 1963. Aos 95 anos.

Dia 14

Bernard Madoff, banqueiro norte-americano, responsável por uma das maiores fraudes financeiras da História com um esquema de Ponzi - em pirâmide. Aos 82 anos.



Artur Garcia, cantor, nome destacado da chamada música ligeira portuguesa dos anos de 1960/1970. Aos 83 anos.

Dia 16

João Dória Nóbrega, ginecologista e obstetra, foi membro da 1ª Comissão de Saúde Materna e Infantil, constituída em 1987, que elaborou o Programa de Saúde Materna e Neonatal. Aos 86 anos.

Dia 28

Mara Abrantes, cantora brasileira radicada em Portugal desde 1958. Aos 86 anos.

Michael Collins, astronauta norte-americano, um dos três astronautas que integrou a tripulação da Apollo 11 na primeira missão lunar em 1969. Aos 90 anos.



Dia 29

Onésimo Silveira, diplomata e antigo embaixador extraordinário e plenipotenciário de Cabo Verde em Portugal, Israel, Espanha e Marrocos, foi também o primeiro presidente da Câmara Municipal de São Vicente. Fundou o Partido do Trabalho e Solidariedade e em 2012. Aos 86 anos.

MAIO

Dia 03

Carlos Bernardes, presidente da Câmara Municipal de Torres Vedras. Aos 53 anos.

Dia 04

Julião Sarmento, artista plástico, recebeu entre outas distinções a Oficial da Ordem Militar de Sant'Iago da Espada em 1994 e o prémio de Artes Plásticas da Associação Internacional de Críticos de Arte -- Secção Portuguesa, em 2012. Aos 72 anos.

Dia 05

Cândido Ferreira, ator e encenador, cofundador do Teatro O Bando. Aos 71 anos.

Dia 08

Arnaldo Costeira, "capitão de Abril". Coronel do Exército foi condecorado em fevereiro de 2021 pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, com a "Ordem da Liberdade -- grau de Grande-Oficial". Aos 75 anos.

Dia 09

José Manuel Caballero, escritor e poeta espanhol, Prémio Cervantes de 2012. Aos 94 anos.

Dia 13

Maria João Abreu, atriz. Tinha 57 anos.

Dia 15

Eva Wilma, atriz brasileira. Aos 87 anos.

Dia 16

Diniz de Almeida, militar de Abril. Fez parte do Movimento das Forças Armadas, que derrubou a ditadura em 1974, e tornou-se um dos rostos militares associados ao Processo Revolucionário em Curso. Aos 77 anos.

Pedro Lains, economista, investigador-coordenador do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa. Aos 61 anos.

Dia 19

António Coimbra Martins, escritor, diplomata e político, um dos fundadores do Partido Socialista. Foi ministro da Cultura no IX Governo Constitucional, ex-embaixador de Portugal em Paris. Aos 94 anos.

Dia 20

Francisco Brines Bañó, escritor espanhol, Prémio Cervantes 2020, membro da Real Academia Espanhola e vencedor do Prémio Nacional de Poesia Ibero-americana Rainha Sofia. Aos 89 anos.

Dia 23

Paulo Mendes da Rocha, arquiteto brasileiro, Prémio Pritzker em 2006, Leão de Ouro de carreira na Bienal de Arquitetura de Veneza. Em Portugal, assinou duas das poucas obras que fez fora do Brasil: o Museu dos Coches e a Casa do Quelhas, em Lisboa. Aos 92 anos.

JUNHO

Dia 06

Luís Duarte, músico, maestro e compositor, era um dos maiores nomes do Festival da Canção. Aos 71 anos.

Dia 10

Neno, antigo internacional português, foi guarda-redes no Benfica e no Vitória de Guimarães. Aos 59 anos.

Dia 11

António Torrado, escritor, poeta e dramaturg. Aos 81 anos.

Dia 17

Kenneth Kaunda, antigo Presidente da Zâmbia, apelidado de "o Gandhi africano" pelo seu ativismo não violento, conduziu a antiga Rodésia do Norte à independência sem derramamento de sangue, em outubro de 1964, e manteve-se como chefe de estado até 1991. Aos 97 anos.

Dia 19

Carlos Miguel, ator, artista plástico, escritor, nome da comédia e do teatro de revista, conhecido como O Fininho, do antigo concurso "1, 2, 3" da RTP. Aos 78 anos.

Dia 29

Donald Henry Rumsfeld, ex-secretário norte-americano da Defesa durante a presidência de George W. Bush. Aos 88 anos.

João Figueiredo, juiz conselheiro, membro do Tribunal de Contas Europeu, exerceu os cargos de juiz do Tribunal de Contas (2008-2016), secretário de Estado da Administração Pública (2005-2008), diretor-geral dos Serviços Prisionais (2001-2002), presidente do Instituto de Reinserção Social (1999-2001. Tinha 66 anos.

JULHO

Dia 08

Ricardo Costa, realizador e ensaísta. Aos 81 anos.

Dia 10

Duda, antigo futebolista brasileiro, representou o Vitória de Setúbal e o FC Porto. Aos 73 anos.

Dia 11

Vasco de Castro, mais conhecido como Vasco. Autor de uma vasta obra e ilustrador e caricaturista de referência, antigo exilado político em França, desenhou os principais rostos da cultura e política portuguesas ao longo de mais de 60 anos. Aos 85 anos.

Dia 14

Kurt Westergaard, artista dinamarquês, foi o autor do desenho O rosto de Maomé, publicado em 2005, que deu origem a violentos tumultos em países muçulmanos e depois atentados terroristas na Europa. Aos 86 anos.

Dia 17

José Carlos Serras Gago, professor universitário e destacado membro do PS. Aos 74 anos.

Dia 22

António Norton de Matos, engenheiro químico e político, fundador do CDS-PP, deputado à Assembleia Constituinte. Aos 86 anos.

Dia 25

Otelo Saraiva de Carvalho, militar e estratego do 25 de Abril de 1974, foi comandante da Região Militar de Lisboa e do Comando Operacional do Continente, durante o Processo Revolucionário em Curso, candidato às presidenciais de 1976. Na década de 1980. Fica associado às Forças Populares 25 de Abril, organização armada responsável por vários atentados em mortes, tendo sido condenado, em 1986, a 15 anos de prisão por associação terrorista. Em 1991, recebeu um indulto. Aos 84 anos.

Dia 26

Edila Gaitonde, pedagoga e pianista, ativista envolvida na causa da libertação de Goa, Damão e Diu. Aos 100 anos.

Dia 29

Pedro Tamen, escritor e tradutor, venceu o Grande Prémio de Poesia da Associação Portuguesa de Escritores, em 2010, e o Prémio Casino da Póvoa/Correntes d'Escritas, em 2011. Em 1993, foi condecorado com a Grã-Cruz da Ordem do Infante D. Henrique. Aos 86 anos.

Dia 30

Olga Prats, pianista, gravou obras de clássicos e, sobretudo, de modernos, como Fernando Lopes Graça, Constança Capdeville e Astor Piazzolla, entre outros. Fundadora de diversos grupos musicais, entre os quais o Opus Ensemble, em 1980. Aos 82 anos.

AGOSTO

Dia 03

Elisa Lamas, pianista e educadora, figura fundamental do ensino da música em Portugal, integrou a direção do Conservatório Nacional e a Comissão Instaladora da Escola Superior de Música de Lisboa. Aos 95 anos.

Dia 06

José Carreira Marques, antigo presidente da Câmara de Beja, deputado à Assembleia Constituinte e à Assembleia da República (na I e II Legislaturas). Aos 77 anos.

Dia 07

Dennis Thomas, "Dee Tee", músico norte-americano, um dos fundadores da banda Kool & The Gang. Aos 70 anos.

Dia 11

Paulo José, ator e realizador brasileiro. Aos 84 anos.

Dia 12

Tarcísio Meira, ator brasileiro. Aos 85 anos.

Dia 13

Duarte Mendonça, produtor musical, divulgador do jazz em Portugal, produziu, com Luís Villas-Boas (1924-1999), festivais como o Cascais Jazz, Jazz Num Dia de Verão, Estoril Jazz. Aos 90 anos.

Dia 14

Carlos Correia, antigo primeiro-ministro guineense e dirigente do Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC). Aos 87 anos.

Dia 15

Gerd Muller, antigo futebolista alemão. Aos 75 anos.

Dia 17

Paulo Alves 'Paulão', antigo jogador da seleção angolana de futebol e do Benfica. Aos 51 anos.

Dia 19

Carlos de Azeredo, general, último governador civil do Distrito Autónomo do Funchal, presidente da Junta Governativa da Madeira e governador militar da Madeira. Foi Chefe da Casa Militar do Presidente Mário Soares. Aos 90 anos.

Dia 21

Princesa Maria do Liechtenstein, mulher do príncipe Hans-Adams II. Aos 81 anos.

Dia 22

Brian Travers, compositor e saxofonista inglês, membro fundador dos UB40, banda de reggae britânica. Aos 62 anos.

Dia 24

Charlie Watts, músico inglês, baterista dos Rolling Stones durante mais de 50 anos. Aos 80 anos.

Jean-Luc Nancy, filósofo francês. Aos 81 anos.

Dia 29

Ed Asner, ator norte-americano, vencedor de um recorde de sete prémios Emmy. Aos 91 anos.

SETEMBRO

Dia 01

Adalberto Álvarez, músico cubano, conhecido como "El Caballero del Son", considerado um dos símbolos da música popular da ilha caribenha. Aos 72 anos.

Dia 02

Armando Silva, empresário, fundador da fábrica de calçado Armando Silva S.A, foi condecorado em 2014 pelo Presidente da República Cavaco Silva com o Grau de Comendador da Ordem do Mérito Empresarial, Classe do Mérito Industrial. Aos 101 anos.

Acácio Catarino, antigo presidente da Cáritas Portuguesa entre 1982 e 1999, presidente do Instituto do Emprego e Formação Profissional e membro da Comissão Nacional Justiça e Paz, de organismos das IPSS e das Misericórdias. Aos 86 anos.

Maria Isabel Guerra Bastos Gonçalves, com o pseudónimo Isabel da Nóbrega, escritora, jornalista e tradutora. Aos 96 anos.

Dia 03

Igor Sampaio, nome artístico de João Luís Duarte Ferreira, ator, que foi também cenógrafo e figurinista. Aos 76 anos.

Dia 06

Jean-Paul Belmondo, ator francês. Em 2016 recebeu o Leão de Ouro de Carreira do Festival de Cinema de Veneza, em Itália. Aos 88 anos.

Carlos Costa, ex-dirigente do Partido Comunista Português, membro do Secretariado do Comité Central do partido entre 1975 e 1990,foi um dos protagonistas da célebre fuga do forte de Peniche, em que nove membros do partido, incluindo Álvaro Cunhal, escaparam da prisão de alta segurança. Tinha 93 anos.

Dia 08

João Aranha, primeiro presidente da Liga Portuguesa de Futebol Profissional, entre 1978 e 1980. Aos 98 anos.

Maria Cristina Portugal, presidente da Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos desde 2017. Aos 56 anos.

Dia 10

Jorge Sampaio, advogado, antigo Presidente da República, entre 1996 e 2006, presidente da Câmara de Lisboa de 1990 a 1995, secretário-geral do PS, entre 1989 e 1992. Foi nomeado em 2006 pelo secretário-geral da Organização das Nações Unidas enviado especial para a Luta contra a Tuberculose e entre 2007 e 2013 foi alto representante da ONU para a Aliança das Civilizações. Presidia à Plataforma Global para os Estudantes Sírios, fundada por si em 2013. Aos 81 anos.

Dia 14

Guilherme Inês, músico e produtor, fez parta de bandas como os Salada de Frutas e o Quarteto 1111. Aos 70 anos.

Dia 16

Mario Roberto Morales, escritor guatemalteco, distinguido com o Prémio Nacional de Literatura da Guatemala em 2007. Aos 74 anos

Maria Leonor Machado de Sousa, primeira mulher a presidir à Biblioteca Nacional, entre 1990 e 1996. Agraciada no início do ano com a Excelentíssima Ordem do Impe´rio Britânico atribuída pela rainha Isabel II. Aos 88 anos.

Dia 18

José Augusto-França, historiador, sociólogo e escritor, referência maior da cultura e da História da Arte portuguesa dos séculos XIX-XX. Dirigiu o Centro Cultural Português em Paris (1980-1986, foi professor catedrático da Universidade Nova de Lisboa, desde 1974, onde criou os primeiros mestrados de História de Arte do país. Recebeu a Medalha de Honra da Cidade de Lisboa (1992), as insígnias de Grande-Oficial da Ordem do Infante D. Henrique (1991), a Grã-Cruz da Ordem da Instrução Pública (1992), a Grã-Cruz da Ordem do Infante D. Henrique (2006) e a Medalha de Mérito Cultural (2012), do Governo português. Aos 98 anos

Mário Camus, realizador espanhol. Aos 86 anos.

Dia 26

Alan Lancaster, baixista inglês, membro fundador da banda roock britânica Status Quo. Aos 72 anos.

OUTUBRO

Dia 03

João Rocha de Sousa, artista, professor universitário, crítico e escritor figura central na história do ensino artístico em Portugal no período pós 25 de Abril. Aos 83 anos

Lars Vilks, caricaturista sueco, autor de uma caricatura do profeta Maomé num corpo de cão, em 2007, publicada após o caso das caricaturas do profeta publicadas na Dinamarca em 2005. Aos 75 anos.

Bernard Tapie, ex-ministro, empresário e dirigente desportivo francês. Aos 78 anos.

Dia 04

Fernando Echevarría, poeta espanhol radicado em Portugal. Dos vários prémios que recebeu destacam-se o Grande Prémio de Poesia da Associação Portuguesa de Escritores (1981, 1991 e 2009), o Grande Prémio de Poesia do P.E.N. Clube Português (1982 e 1999), o Prémio de Poesia Luís Miguel Nava e o Prémio Nacional de Poesia António Ramos Rosa. Em 2007 foi condecorado com o grau de Grande Oficial da Ordem do Infante D. Henrique e, em 2019, foi distinguido com a Medalha de Mérito Cultural, do Governo português. Aos 92 anos.

Dia 05

Cristóvão de Aguiar, escritor. Venceu, entre outros, o Prémio Ricardo Malheiros da Academia das Ciências de Lisboa, o Grande Prémio de Literatura Biográfica da Associação Portuguesa de Escritores/Câmara Municipal do Porto e o Prémio Literário Miguel Torga/Cidade de Coimbra. Em 2001 foi agraciado com a Ordem do Infante D. Henrique. Aos 81 anos.

Dia 06

Vítor Feytor-Pinto, padre, mestre em Bioética e licenciado em Teologia Sistemática. Foi fundador do Movimento de Defesa da Vida, em Lisboa e ainda membro do Conselho Pontifício para os Profissionais da Saúde e do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida. Aos 89 anos.

Dia 09

Pierre-Marie Goulet, cineasta francês radicado em Portugal desde 1990, realizador de "Polifonias", de homenagem ao musicólogo Michael Giacometti. Aos 71 anos.

Abolhassan Banisadr, primeiro Presidente do Irão após a revolução islâmica de 1979. Aos 88 anos.

Dia 10

Abdul Qadeer Khan, cientista nuclear paquistanês, o "pai" da bomba atómica no Paquistão. Aos 85 anos.

Dia 11

Paddy Moloney, músico irlandês e líder da banda histórica The Chieftains, colaborou com Mick Jagger, Luciano Pavarotti, Van Morrison ou Elvis Costello, entre outros, tendo conquistado seis Grammy. Aos 83 anos.

Luís de Moura Sobral, historiador português de arte, titular da Cátedra de Cultura Portuguesa, na Universidade de Montreal. Aos 78 anos.

Dia 13

Alexandre Mendonça, padre, diretor da Missão Católica Portuguesa, um devoto de Nossa Senhora de Fátima que durante mais de 33 anos de sacerdócio se destacou como mentor da comunidade luso-venezuelana. Aos 67 anos.

Dia 16

Achille Perilli, pintor italiano, mestre da arte abstrata italiana, conhecido como "o pintor das geometrias impossíveis". Aos 94 anos.

Ronnie Tutt, músico norte-americano, lendário baterista que durante anos acompanhou Elvis Presley. Aos 83 anos.

Dia 18

Colin Powell, general, diplomata e político norte-americano, ex-secretário de Estado do ex-Presidente dos Estados Unidos da América George W. Bush. Foi o primeiro afro-americano a ocupar o cargo de chefe do Estado-Maior das Forças Armadas. Aos 84 anos.

Dia 19

Armanda Passos, pintora. A sua obra está representada em coleções como a do Museu Nacional de Arte Contemporânea, da Fundação Calouste Gulbenkian, da Fundação Oriente, Fundação Champalimaud, do Museu de Serralves e do Museu Amadeo de Souza-Cardoso, bem como na Sala do Conselho de Estado, no Palácio de Belém. Entre as distinções que recebeu destaca-se o prémio do Ministério da Cultura em 1984 e a atribuição da Comenda da Ordem de Mérito em 2012 da República Portuguesa. Aos 77 anos.

Dia 21

Bernard Haitink, maestro holandês, titular da Real Orquestra do Concertgebouw, de Amesterdão, que dirigiu durante 27 anos, colocando-a entre as principais orquestras mundiais. Aos 92 anos.

Dia 25

Miguel Faria Leal, atleta olímpico de equestre, representou Portugal nos saltos de obstáculos dos Jogos Olímpicos Atlanta1996. Aos 61 anos.

Dia 26

Gilberto Braga, autor de novelas brasileiro. Entre as suas criações estão novelas brasileiras "Escrava Isaura" (1976), "Dancin' Days" (1978), "Vale Tudo" (1988) e "Celebridade" (2003). Aos 75 anos .



Roh Tae-woo, ex-Presidente sul-coreano. Aos 88 anos.



Dia 27

Milita Meireles, cantora e atriz, que fez parte das Irmãs Meireles, trio de referência da música portuguesa na década de 1940. Tinha 93 anos.

Dia 28

Christopher Wenner, conhecido como Max Stahl, jornalista e documentalista britânico, autor das imagens do massacre no cemitério de Santa Cruz, em Díli, Timor-Leste, a 12 de novembro de 1991. Aos 66 anos.

Dia 30

Basílio do Nascimento, bispo de Baucau, em Timor-Leste. Em 2011, tornou-se o primeiro presidente da Conferência Episcopal Timorense. Em 1999 foi agraciado por Portugal com o grau de Grã-Cruz da Ordem da Liberdade. Aos 71 anos.

Dia 31

António Topa, engenheiro civil e político, deputado social-democrata eleito pelo distrito de Aveiro e autarca em Santa Maria da Feira. Aos 67 anos

NOVEMBRO

Dia 01

Gilberto Grácio, construtor de guitarras, colaborou com os músicos Carlos Paredes, António Chainho, Takashi Yuasa, Rui Veloso e Fasto entre outros. Em 2012 foi condecorado com a Medalha de Mérito Municipal, grau Ouro pela Câmara de Lisboa e, em 2002, recebeu a Comenda da Ordem do Mérito. Aos 85 anos.

Nelson Freire, pianista brasileiro, um dos maiores nomes da música clássica mundial. Entre os prémios que recebeu está o Classic FM Gramophone Awards 2007, considerado o "Óscar" da música clássica. Aos 77 anos.

Dia 02

Carlos Lélis, antigo secretário regional da Educação do Governo Regional da Madeira, e deputado na Assembleia da República nas V e VI Legislaturas, eleito pelo círculo da Madeira, pelo PSD. Foi agraciado pelo Presidente da República, em 2015, com o grau de comendador da Ordem do Mérito. Aos 90 anos.

Dia 03

Celso Santos, antigo presidente da Câmara Municipal de Aveiro, de 1994 a 1997, e da Câmara Municipal da Murtosa, entre 1967 e 1969. Aos 81 anos.

Dia 06

Raul Rivero, poeta e jornalista dissidente cubano. Aos 75 anos.

Terence Wilson, mais conhecido como Astro, músico britânico, ex-vocalista e membro fundador do grupo britânico UB40. Aos 64 anos.

Dia 07

Dean Stockwell, ator norte-americano, conhecido pela sua participação em filmes como "Veludo Azul" ou "Paris, Texas". Com "Compulsion", um filme de 1959, venceu um prémio de melhor ator no festival de cinema de Cannes, ganhou três prémios Emmy e um Globo de Ouro. Aos 85 anos.

Dia 09

João da Providência, físico, professor jubilado da Universidade de Coimbra, autor de mais de 400 artigos científicos de física e matemática. Aos 88 anos.

Rui Oliveira e Costa, politólogo, foi dirigente da central sindical União Geral de Trabalhadores e deputado eleito pelo PSD na III e IV legislaturas. Aos 73 anos.

Dia 10

João Paes, compositor, musicólogo e crítico de música, antigo diretor artístico do Teatro Nacional de São Carlos, diretor da antiga Rádio Cultura (atual Antena 2), presidente da Juventude Musical Portuguesa e responsável pela programação musical da Lisboa 94 - Capital Europeia da Cultura, na área da música erudita. Aos 93 anos.

Dia 11

Frederick De Klerk, antigo Presidente da África do Sul. O último chefe de Estado da era do "apartheid" partilhou o Prémio Nobel da Paz com Nelson Mandela em 1993 pela sua cooperação no processo de afastamento da África do Sul do racismo institucionalizado e em direção à democracia. Aos 85 anos.

Dia 12

Ron Flowers, antigo futebolista inglês, fez parte da seleção inglesa campeã mundial em 1966. Aos 87 anos

Dia 14

Bertie Auld, antigo futebolista inglês, pelo Celtic Glasgow conquistou a Taça dos Campeões Europeus em 1967. Aos 83 anos.

Isabel Pardal Monteiro, uma das fundadoras da primeira associação portuguesa para apoio a pessoas com autismo. Aos 91 anos.

Dia 15

Rui Borges Santos Silva, capitão de Abril, comandou o esquadrão de reconhecimento para a tomada e ocupação do Terreiro do Paço na Revolução dos Cravos. Em 2006, foi condecorado pelo Presidente da República Jorge Sampaio com o grau de Grande-Oficial da Ordem da Liberdade. Aos 76 anos

Dia 17

Jimmie Durham, poeta, ensaísta, ativista político e artista norte-americano, foi um líder ativo do American Indian Movement e porta-voz, junto da ONU, de minorias e grupos sub-representados nas Américas. Aos 81 anos.

Dia 18

Mick Rock, fotografo norte-americano, fotografou ícones da música como David Bowie, Lou Reed, Queen e Ramones, entre outros. Aos 72 anos.

António Osório de Castro, advogado e poeta, antigo bastonário da Ordem dos Advogados. Como poeta recebeu vários prémios como o Prémio Literário Município de Lisboa (1982), o Prédio P.E.N. Clube Português de Poesia (1991) e o Prémio Autores (2010)". Aos 88 anos.

Dia 19

António Serra Lopes, advogado. Aos 87 anos.

Dia 20

Nini Remartinez, cantora e atriz, um dos primeiros nomes da rádio em Portugal com a irmã, Fernanda, [Nini] formou o duo musical Irmãs Remartinez. Em 2008, foi agraciada com a Medalha de Mérito Municipal, grau ouro, da Câmara de Lisboa. Aos 102 anos.

Edmundo Silva, músico, viola baixo dos Sheikes, banda portuguesa do yé-yé nos anos 1960. Aos 81 anos.

Carlos Ribeiro, médico, antigo bastonário da Ordem dos Médicos, membro do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida e diretor do Serviço de Tratamento Intensivo para Coronários do Hospital de Santa Maria. Foi agraciado com o grau de Grande-Oficial da Ordem do Infante D. Henrique. Aos 95 anos.

Dia 21

José Manuel Leite, teólogo e agrónomo, foi o primeiro presidente da Câmara da Figueira da Foz eleito após o 25 de Abril. Foi cofundador da OIKOS, organização não-governamental para o desenvolvimento. Aos 81 anos.

Dia 23

Chun Doo-hwan, antigo Presidente sul-coreano, conhecido como o "Carniceiro de Gwangju" por ter ordenado que as tropas do governo pusessem fim a uma revolta em 1980 contra o seu governo numa cidade do sudoeste da Coreia. Aos 90 anos.

Dia 24

António Marques, ator. Aos 80 anos.

Mário Machado, antigo internacional de basquetebol, jogou no FC Porto, SL Benfica e nos moçambicanos do Ferroviário de Lourenço Marques. Aos 80 anos.

Dia 25

António Rijo, antigo jogador internacional de voleibol e selecionador nacional. Aos 78 anos.

Dia 26

Stephen Sondheim, compositor e letrista norte-americano, somou dezenas de prémios, entre os quais um Óscar, oito Grammy e um Pulitzer. Aos 91 anos.

Dia 27

Almudena Grandes, escritora espanhola, vencedora do Prémio Nacional de Ficção em 2018. Aos 61 anos.

Ruy Ohtake, arquiteto brasileiro. Aos 83 anos.

Francisco Lobo, militante do PCP, primeiro presidente eleito da Câmara de Setúbal após a revolução de Abril, entre 1979 e 1985. Aos 90 anos.

Dia 28

Luís Tavares, atleta, capitão da seleção portuguesa de hóquei em campo, jogava pelo Casa Pia. Aos 27 anos.

Francis Williams, empresário britânico, fundador da escuderia Williams que compete na Fórmula 1. Aos 79 anos.

Norodom Ranariddh, príncipe do Camboja, e primeiro chefe de Governo democraticamente eleito após o regime dos Khmers Vermelhos em 1993. Aos 77 anos.

Dia 29

João Alexandre 'Dapin', o primeiro surfista português de nível internacional. Foi vice-campeão europeu em 1991. Aos 55 anos.

Dia 30

Oriol Bohigas, arquiteto, teórico da arquitetura e professor catalão, contribuiu para a transformação urbana que preparou Barcelona para os Jogos Olímpicos de 1992. Aos 95 anos.

Ray Kennedy, ex-futebolista inglês, venceu três vezes a Taça dos Campeões Europeus, ao serviço do Liverpool. Aos 70 anos.

DEZEMBRO

Dia 1

Alvin Augustus Lucier Jr, compositor norte-americano. A sua obra mais conhecida, intitulada "I Am Sitting in a Room", foi comprada pelo Museu de Arte Moderna de Nova Iorque. Aos 90 anos.

Almerindo Marques, gestor e político, antigo presidente da RTP, foi secretário de Estado da Administração Escolar do I Governo Constitucional e deputado pelo PS entre 1983 e 1985, eleito pelo círculo de Leiria. Aos 81 anos.

Dia 03

Horst Eckel, antigo futebolista internacional alemão, último sobrevivente da final do Mundial de 1954, conhecida como 'o milagre de Berna', em que a Alemanha venceu a Hungria. Aos 89 anos.

Dia 04

Pedro Gonçalves, contrabaixista e fundador dos Dead Combo. Aos 51 anos.

Dia 05

Robert Joseph Dole, conhecido como Bob Dole, advogado e politico norte-americano, antigo senador e candidato pelo Partido Republicano à presidência dos Estados Unidos da América. Aos 98 anos.

Dia 06

Mila Moreira, atriz brasileira, participou em novelas como estão "A Próxima Vítima", "A Indomada", "Anjo Mau", "Como uma Onda", "Malhação", "Paraíso Tropical", "Ti Ti Ti" e "Viver a Vida". Aos 75 anos.

Ebrahim Ismail Ebrahim, antigo combatente do regime de segregação racial do 'apartheid', que passou parte da sua vida na prisão de Robben Island, na África do Sul, onde se cruzou com Nelson Mandela. Tinha 84 anos.

Dia 08

José Eduardo Pinto da Costa, médico legista, diretor do Instituto de Medicina Legal do Porto. No final dos anos 1980 foi eleito o primeiro presidente do Colégio da Especialidade de Medicina Legal da Ordem dos Médicos e presidiu ao Conselho Superior de Medicina Legal. Fez parte do corpo clínico do Futebol Clube do Porto e era irmão do atual presidente do clube, Pinto da Costa. Aos 87 anos.

Dia 09

Luís Costa, DJ e produtor mais conhecido como Magazino. Aos 44 anos

Lina Wertmüller, realizadora italiana, foi a primeira mulher a ser nomeada para o Óscar de melhor realização, com "Pasqualino Settebellezze". Em 2019, a academia norte-americana atribuiu-lhe um Óscar honorário pelo conjunto da carreira. Aos 93 anos

Dia 10

Michael Nesmith, músico norte-americano, vocalista e guitarrista da banda 'pop rock' The Monkees. Aos 78 anos.

Dia 11

Manolo Santana, antigo tenista espanhol, ex-número 1 do 'ranking' mundial e vencedor de quatro 'Grand Slams' em singulares e outro em pares. Aos 83 anos

Dia 12

Leonor Xavier, escritora e jornalista. Assinou a biografia "Raul Solnado, a vida não se perdeu", em 2003, e foi autora da biografia de Maria Barroso, de 1995, a que deu o título "Maria Barroso, um olhar sobre a vida". Em 2016, venceu o Prémio Bento Domingues com o livro "Passageiro Clandestino", em que dá testemunho da sua experiência como doente de cancro e, a 23 de abril de 1987, foi agraciada com o grau de Oficial da Ordem do Mérito. Foi companheira de Raul Solnado (1929-2009). Tinha 78 anos.

Dia 14

Horário Vale César, ex-jornalista, antigo porta-voz do antigo ministro dos Negócios Estrangeiros Jaime Gama e adjunto do ministro da Cultura, João Soares. Trabalhou na imprensa, diária e semanal, na rádio e, episodicamente, na televisão, tendo sido membro da direção do Sindicato dos Jornalistas. Era Irmão de Carlos César, atual presidente do Partido Socialista. Aos 71 anos.

Dia 15

Rogério Samora, ator do teatro, cinema e televisão. Fez teatro com Filipe La Féria e Carlos Avilez, filmou com Manoel de Oliveira, José Fonseca e Costa, e António-Pedro Vasconcelos, tendo ainda participado em dezenas de telenovelas e outras produções televisivas. Aos 63 anos.

Dia 16

Sérgio Vieira, histórico dirigente da Frente de Libertação de Moçambique. Com a independência de Moçambique em 1975 assumiu diversas pastas governativas, incluindo as de ministro da Segurança e Administração Interna, governador do Banco de Moçambique e governador provincial. Aos 80 anos.

Dia 17

Eurico A. Cebolo, músico e pedagogo na área musical, autor de manuais como "Órgão Mágico" ou "Guitarra Mágica". Aos 83 anos.

Dia 18

Richard Rogers, arquiteto britânico, vencedor do Prémio Pritzker em 2007. Em 1971 concebeu com o amigo Renzo Piano o Centro Pompidou, no coração de Paris. Aos 88 anos.

Dia 19

Carlos Marín, cantor espanhol, membro do grupo musical Il Divo. Aos 53 anos.

Dia 23

Joan Didion, escritora, jornalista e ensaísta norte-americana, autora de "O ano do pensamento mágico" (2005). Em 2012 foi distinguida pelo então presidente dos Estados Unidos, Barack Obama. Aos 87 anos.

Dia 24

James Dee Crowe, norte-americano, músico de 'bluegrass' [música popular e tradicional norte-americana]. Em 1983, ganhou um Grammy pelo melhor desempenho instrumental 'country' com a canção "Fireball". Aos 84 anos.

Dia 25

Thomas Lovejoy, biólogo norte-americano, considerado um dos grandes especialistas da biodiversidade da Amazónia, fundou a organização sem fins lucrativos Centro de Biodiversidade da Amazónia. Em 2012 foi um dos vencedores do prémio Blue Planet, considerado o prémio Nobel na área do Ambiente. Aos 80 anos.

Dia 26

Karolos Papoulias, advogado e antigo presidente grego, liderou o país entre 2005 e 2015. Fm dos fundadores do Movimento Socialista Pan-Helénico. Aos 92 anos.

Desmond Mpilo Tutu, arcebispo emérito sul-africano, vencedor do Prémio Nobel da Paz de 1984 pelo seu ativismo contra o regime de segregação racista do apartheid. Aos 90 anos.

João Paulo Cotrim, jornalista, fundador da Bedeteca de Lisboa que dirigiu desde a sua abertura, em 1996, e até 2002. Aos 56 anos.

Dia 27

Vasco Callixto, jornalista e escritor, considerado um dos pioneiros do jornalismo de viagens. Em 2020 foi condecorado pelo presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, com o grau de comendador da Ordem de Mérito. Aos 96 anos.

Dia 28

António Meireles, mais conhecido por Tibi, antigo guarda-redes de futebol. Começou no Leixões e passou pelo FC Porto, onde fez a maior parte da sua carreira. Aos 70 anos.

Harry Reid, político norte-americano, antigo senador que liderou os democratas no Senado por mais de uma década. Como líder da câmara alta do Congresso norte-americano, conseguiu a aprovação da Lei dos Cuidados Acessíveis, conhecida como "Obamacare". Aos 82 anos.