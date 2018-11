Spice Girls de volta aos palcos sem Victoria Beckham

Fãs da banda receberam a notícia esta segunda-feira.

17:23

Depois de muitas especulações, a banda das Spice Girls vai oficialmente voltar. A notícia foi confirmada esta segunda-feira pelas artistas através da conta oficial da banda, no Twitter.

No entanto, para os fãs da banda dos anos 90, estas não são só boas notícias. O grupo vai voltar, mas com menos um elemento.



Victoria Beckham vai manter-se afastada do projeto de ‘reencontro’, alegadamente por motivos relacionados com o seu trabalho na indústria da moda, deixando as ‘Spice’ reduzidas a quatro elementos: Emma Bunton, Geri Halliwell, Mel Chisholm e Mel Brown.

De acordo com a publicação feita pelas artistas, o grupo já tem as datas definidas para a próxima digressão, agora divulgadas através de inúmeras páginas de fãs no Twitter.



A primeira data será a um de junho de 2019, no estádio de Manchester, e o último espetáculo estará marcado para dia 15 de junho, no estádio de Wembley, em Londres.

Segundo as mesmas fontes, os bilhetes vão estar disponíveis para venda a partir do próximo dia 10 de novembro, às 10h30.

WE'RE GOING ON TOUR!!

We're incredibly excited to announce the Spice World tour. Tickets go on sale this Saturday at 10.30am ? #SpiceWorld2019 pic.twitter.com/2UEmJTPXzq — Spice Girls (@spicegirls) 5 de novembro de 2018