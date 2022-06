"Squid Game" da vida real com um prémio de 4,37 milhões de euros

Leia também Netflix anuncia a segunda temporada de ‘Squid Game’ "Squid Game conquistou o mundo com a cativante história e imagens icónicas do realizador Hwang. Estamos gratos pelo seu apoio enquanto transformamos o mundo fictício em realidade nesta competição massiva e experiência social", referiu Brandon Riegg, vice-presidente das séries sem roteiro e documentários da Netflix. Acrescenta ainda que este formato promete muita "tensão e reviravoltas", o que vai levar "os fãs da série de drama numa jornada fascinante e imprevisível".





A Netflix anunciou, esta terça-feira, que a série fenómeno "Squid Game" irá ganhar vida através de um reality show, "Squid Game: The Challenge". De acordo com o comunicado da produtora, o concurso irá ter o prémio mais alto da história da televisão: cerca de 4,37 milhões de euros.A competição com 10 episódios irá basear-se no jogo original da série, contudo o pior cenário que os concorrentes poderão enfrentar não é a morte, mas sim voltar a casa de mãos a abanar.Neste momento está aberto o recrutamento dos 456 jogadores, que podem ser de todas as partes do mundo desde que dominem o inglês e queiram aceitar o desafio.