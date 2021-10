Série Squid Game faz disparar procura por ténis brancos em todo o mundo

A nova série sul-coreana da Netflix Squid Game estreou a 17 de setembro e tem sido um sucesso por todo o mundo. O novo thriller da plataforma relata a história de 456 pessoas que entram num concurso com seis jogos para ganhar 45,6 mil milhões de wons, aproximadamente 33 milhões de euros. O que de início não se sabe é que se perderem um dos seis jogos, são mortos.

Segundo a revista Variety, com o Halloween a chegar e a tendência que os fãs têm de se inspirarem nas roupas das séries da Netflix para os disfarces, a venda dos ténis Vans slip on brancos usados pelas personagens aumentou 7.800%. A Lyst, o motor de busca mais utilizado para procurar marcas de roupa, lojas ou peças de roupa, comprovou que a pesquisa pelos ténis teve um aumento de 97% nas últimas semanas.

Além dos ténis, a procura pelo fato de treino verde também aumentou nas lojas online como a Amazon. A procura pelo macacão vermelho utilizado pelos guardas misteriosos da série aumentou 62% tal como as máscaras de esgrima com as figuras geométricas. Alguns fãs procuram também o vestido laranja, t-shirt amarela e as meias até ao joelho como a boneca do jogo "Macaquinho do chinês" do primeiro episódio.

Não é a primeira vez que uma série da Netflix fez aumentar a procura de objetos ou peças de roupa para uma época festiva com o Halloween ou o Carnaval. Com La Casa de Papel, durante os últimos anos a procura dos fatos-macaco vermelho e as máscaras de Salvador Dalí foi aumentando, tendo estado esgotados durante vários meses.