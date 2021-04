Mulher de embaixador belga na Coreia do Sul bate em funcionária de loja. Veja o vídeo

Imagens captadas por uma câmara de videovigilância mostram a mulher do embaixador da Bélgica na Coreia do Sul a bater na funcionária de uma loja em Seul. O embaixador Peter Lescouhier já pediu desculpas pelo sucedido.

O caso ocorreu no dia 9 de abril, mas só se tornou público no final da semana passada, quando foi divulgado pelos meios de comunicação social, explica o diário The Korea Herald.

As imagens de videovigilância mostram Xiang Xueqiu, a mulher do embaixador Peter Lescouhier, a dar uma bofetada na funcionária de uma loja que está a tentar impedi-la de agredir uma colega. A lojista suspeitava que a mulher do embaixador, de 63 anos, estaria a tentar sair da loja com uma peça de roupa vestida que não teria sido paga.

Segundo os media locais, citados pelo The Korea Herald, Xiang esteve uma hora dentro da loja, experimentou algumas peças de roupa e saiu do estabelecimento, sendo seguida por uma das funcionárias, que achou que Xiang estaria a usar um casaco vendido na loja. A funcionária terá pedido "educadamente" para verificar a marca do casaco da mulher do embaixador que, de facto, lhe pertencia.

Dois minutos depois, a mulher do embaixador voltou a entrar na loja e foi aí que agrediu a lojista.

Esta quinta-feira, foi feita uma publicação na página de Facebook da Embaixada da Bélgica em Seoul, em que se pode ler: "O embaixador da Bélgica lamenta imenso o incidente que envolveu a sua mulher, e que ocorreu a 9 de abril, e pede desculpa em seu nome. Independentemente das circunstâncias, a forma como reagiu é inaceitável."



Segundo o The Korea Herald, a mensagem surge na sequência de uma onda de indignação entre os sul coreanos, que exigiram um pedido de desculpas oficial quando o vídeo foi tornado público e se tornou viral nas redes sociais.



A polícia – que foi chamada ao local no dia do incidente, conforme se pode ver no vídeo – já tinha avançado que queria interrogar a mulher do embaixador na sequência de uma queixa de agressão, mas que tal ainda não tinha sido possível porque Xiang se encontrava hospitalizada.

Segundo a embaixada, citada pelo "The Korea Herald", Xiang ainda não falou com as autoridades por estar a receber tratamento para um AVC sofrido no início da semana passada.