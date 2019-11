Steven Spielberg emociona ao reunir E.T. e Elliott

Foi em 1982 que Steven Spielberg apresentou ao mundo aquele que viria a tornar-se num dos maiores clássicos do cinema: ‘E.T. - O Extraterrestre’.Agora, 37 anos depois, uma curta-metragem faz-nos viajar ao passado e recordar o filme que tantas lágrimas fez derramar nas salas de cinema, com o reencontro entre o simpático alienígena e o seu amigo Elliott, agora interpretado por um Thomas Henry adulto.O filme, especialmente concebido para a campanha de Natal da empresa de telecomunicações Xfinity, tem apenas 04:18 minutos de duração, o suficiente para recordar alguns dos momentos mais emblemáticos da obra-prima de Spielberg, entre eles a cena da bicicleta a voar. E.T. regressa à Terra para visitar o seu amigo Elliott, que está casado e tem dois filhos.Mas não foi só isso que mudou desde que partiu. O extraterrestre descobre toda uma nova tecnologia, desde a internet, à realidade virtual, passando pela Smart TV. Por fim, E.T. volta para casa e os dois amigos voltam a separar-se, embora estejam sempre no coração um do outro.No YouTube, o filme ‘A Holiday Reunion’ já ultrapassa os 4,5 milhões de visualizações, deixando os fãs ávidos de uma sequela do clássico. Spielberg, contudo, sempre rejeitou dar continuidade à história, uma vez que odeia sequelas.Thomas Henry tinha dez anos quando interpretou Elliott em ‘E.T.’, em 1982. Drew Barrymore, a sua irmã Gertie no filme, tinha seis. Em 2012, a ‘Entertainment Weekly’ juntou os atores a Steven Spielberg para assinalar os 30 anos do clássico. Na entrevista, o cineasta explicou que, por o elenco ser dominado por crianças, teve de filmar seguindo a cronologia da história. Já Henry disse que só se lembra de andar de bicicleta para todo o lado...