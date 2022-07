Opromotor Luís Montez, da Música no Coração, lamentou esta terça-feira a transferência do festival Super Bock Super Rock (SRSB) do Meco, em Sesimbra, para o Parque das Nações, Lisboa. A decisão surge depois de o Governo ter declarado estado de contingência no País - dado o elevado risco de incêndio -, e de "entrar em vigor a proibição de realizar quaisquer atividades em zona florestal".









Ver comentários