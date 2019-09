Sylvester Stallone despede-se de 'Rambo' aos 73 anos

Depois de se ter despedido, no ano passado, em ‘Creed 2’, de uma das figuras mais famosas da sua carreira, a do pugilista Rocky, chegou a hora de Sylvester Stallone, do alto dos seus 73 anos, dizer adeus a outra personagem memorável do cinema de ação.‘Rambo: A Última Batalha’, a partir desta quinta-feira nas salas, é a forma que o ator encontrou para abandonar o papel do veterano da guerra do Vietname que ajusta contas, contra tudo e contra todos, usando armas ou até as próprias mãos.Quinta aventura em 37 anos, o novo filme orgulha-se de exibir as cicatrizes que a idade comporta, embora John Rambo comece a ação longe da violência e recolhido num rancho. Porém, como sempre acontece nas obras do género, o rapto de uma amiga levará a icónica personagem a uma rude batalha por justiça.Para quem tinha dúvidas de que este é mesmo o adeus de Sylvester Stallone, o ator usou a conta do Instagram para partilhar um vídeo, ainda maquilhado com as marcas de sangue de Rambo, deixando a seguinte mensagem: "Com dores nos ossos, seis quilos de peso a menos, mas agradecido e orgulhoso de estar lá para vocês [os fãs]. Adoro-vos, assim como adorei cada segundo ao interpretar esta fabulosa personagem".Esta é a nova aposta no terror psicológico do realizador Ari Aster, após ‘Hereditário’. Um casal, que enfrenta o luto, vai de férias até a uma aldeia sueca. Aí, estranhas festividades vão revelar-se uma ameaça, em torno de um perigoso culto pagão.Palma de Ouro do último festival de Cannes, esta obra sul-coreana é uma feroz sátira às desigualdades sociais e à ambição de melhorar o nível de vida.Uma família pobre vê a rotina alterar-se quando o filho arranja emprego como explicador de inglês no seio de uma família rica.