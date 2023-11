T-Rex, Taylor Swift e The Weeknd: Saiba o que os portugueses mais ouviram no Spotify em 2023

O Spotify revelou, esta quarta-feira, quem foram os artistas, músicas e podcasts mais ouvidos em Portugal, este ano, com um claro destaque para T-Rex. Com o lançamento do álbum 'COR D'ÁGUA', o rapper destacou-se como o artista português mais ouvido na plataforma, em 2023, e o quarto artista mais ouvido na generalidade, em Portugal, ficando apenas atrás dos gigantes da música mundial, Taylor Swift, The Weeknd e Drake.



"Como Tu" de Bárbara Bandeira e Ivandro é a canção mais ouvida pelos portugueses, segundo o Spotify. A plataforma afirmou, ainda, que é a primeira vez na história que uma artista feminina consegue o título de canção mais ouvida em Portugal. Em segundo lugar ficou "Tá OK", de DENNIS, seguida de "Nosso Quadro", de AgroPlay e "Chakras", de Ivandro e Julinho Ksd. O top-5 termina com "Coração de Gelo", de WIU.





Relativamente aos álbuns preferidos dos portugueses, o destaque vai para 'COR D'ÁGUA', de T-Rex, que ficou em primeiro lugar como álbum mais ouvido no Spotify em Portugal. Na segunda posição ficou "Dois Prédios Deluxe" do brasileiro Veigh. Apesar de ter sido lançado em 2016, "Starboy", do canadiano The Weeknd continua a fazer sucesso entre os portugueses, alcançando o terceiro lugar.A nível mundial, a norte-americana Taylor Swift foi a artista que mais se destacou, alcançado o título de cantora mais ouvida na plataforma, em 2023. Na segunda posição ficou o porto-riquenho Bad Bunny, seguido de The Weeknd, em terceiro lugar, e Drake em quarto.A música "Flowers" de Miley Cyrus foi a mais ouvida em todo o mundo. "Kill Bill", de Sza, e "As It Was", de Harry Styles, ficaram em segundo e terceiro, respetivamente.Com a grande popularização do formato nos últimos anos, os podcasts voltaram a assumir uma posição de destaque relativamente ao consumo de áudio naquela plataforma. O primeiro lugar ficou, assim, entregue ao "Extremamente Desagradável", de Joana Marques. A humorista e radialista entretém os portugueses de segunda a sexta-feira na Rádio Renascença com aquele que é o podcast mais ouvido em Portugal, no Spotify. Em segundo lugar ficou o novo podcast de Bruno Nogueira, "isso não se diz", seguido de "Isto é gozar com quem trabalha", programa de sátira política apresentado por Ricardo Araújo Pereira, aos domingos à noite na SIC."The Joe Rogan Experience" do norte-americano Joe Rogan foi o podcast mais ouvido a nível mundial.