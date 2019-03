Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Talentos da música portuguesa premiados em abril

Vão ser eleitos os melhores em 12 categorias. O júri é composto por 100 elementos.

Por Isabel Laranjo | 01:30

Um prémio exclusivamente dedicado à música portuguesa. É assim que é apresentado o novo certame, ‘Play - Prémios da Música Portuguesa’, que terá lugar no dia 9 de abril, com transmissão em direto na RTP1, a partir do Coliseu dos Recreios, em Lisboa.



Os Play são uma iniciativa da Associação PassMúsica, entidade constituída pela Audiogest (produtores fonográficos) e a GDA (representante dos artistas) e pretende premiar, em oito categorias, os melhores artistas nacionais. Além disso haverá os prémios para Melhor Artista Internacional, Melhor Canção Internacional e ainda os Prémios da Crítica e Carreira.



Cada categoria terá quatro nomeados, exceto nos casos dos Prémios da Crítica e Carreira. Nestes, não há candidatos. No primeiro caso, será um grupo de dez críticos a entregar o galardão; no segundo, caberá à direção da PassMúsica escolher o premiado.



No dia da gala, o público, em casa, será convidado a eleger a Melhor Canção, mediante votação direta. Filomena Cautela, Vanessa Augusto e Inês Lopes Gonçalves serão as apresentadoras de serviço da cerimónia.



"É grandioso haver um prémio que reúne toda a música portuguesa", refere a primeira, rematando: "Acho que é uma iniciativa capaz de agregar as pessoas em volta da nossa música e dar-lhe mais ouvintes." José Fragoso, diretor de programas da RTP, realça "a satisfação por ter a estação pública associada a mais um grande evento nacional".